Serie A, i top della giornata 21: il ritorno di Vlahovic

È tornato Vlahovic, il suo impatto sulla Juventus è chiaro: ha vinto a Salerno in scioltezza, giocando meglio e capitalizzando una sua doppietta. L’attaccante serbo così è rientrato anche nella nostra classifica generale consolidando il secondo posto alle spalle di Osimhen.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Stavolta hanno votato 5758 persone, vi ringraziamo per la partecipazione al sondaggio che ha stabilito dei verdetti importanti: il ritorno di Vlahovic, il controsorpasso di Vicario a Meret nella classifica generale dei portieri.

C’è l’exploit di Baschirotto che viene premiato per la ventunesima giornata e si mette in scia di Kim al secondo posto. A centrocampo la classifica è più corta, stavolta vince Calhanoglu, autore di una splendida prestazione da ex contro il Milan impreziosita dall’assist per il gol di Lautaro Martinez.

Vicario fa il controsorpasso a Meret

La tripla parata di Vicario in Roma-Empoli è diventata virale, spicca soprattutto l’intervento su Mancini. All’Olimpico in alcuni frangenti della gara ha tenuto in vita l’Empoli, una prestazione che gli consente di fare il controsorpasso a Meret. Ha incassato l’85% dei voti dei nostri utenti, praticamente una maggioranza molto ampia.

Al secondo posto nella graduatoria di giornata c’è Provedel (10% dei voti), il migliore in campo della Lazio al Bentegodi contro il Verona. Ha salvato la squadra di Sarri con delle grandi parate su Depaoli e Doig.

Chiude la graduatoria Musso (5% dei voti), un pilastro dell’Atalanta di Gasperini nella complicata gara sul campo del Sassuolo. La squadra di Dionisi, approfittando anche dell’espulsione di Maehle, ha vinto 1-0 con un gol di Lauriente. Il portiere argentino ha compiuto alcune parate importanti, molto bello l’intervento sul tiro di Defrel nel primo tempo.

L’exploit di Baschirotto: balza al secondo posto nella classifica generale dei difensori

Baschirotto rappresenta una bella intuizione di Baroni che l’ha trasformato da terzino destro a difensore centrale e sta realizzando un ottimo campionato. Sabato contro la Cremonese è stato protagonista di un’altra prestazione di ottimo livello, lavorando sugli anticipi con autorevolezza e realizzando anche il suo terzo gol stagionale. Una rete fondamentale perchè ha sbloccato la partita a favore del Lecce, i nostri utenti l’hanno premiato con il 61% delle preferenze.

Acerbi (19% dei voti) è una risorsa utile anche per la Nazionale, si sta rivelando una risorsa molto preziosa per l’Inter. Nel mese di gennaio ha ben figurato anche negli scontri diretti, quando il livello si è alzato. È accaduto sia contro il Napoli che nel derby di domenica sera. Ha annullato Giroud, fermandolo in uno dei pochissimi pericoli creati dal Milan con il contropiede di Leao e il controllo di palla sbagliato del centravanti francese.

Al terzo posto va ancora a punti Posch (12% dei voti), autore del gol-vittoria del Bologna a Firenze. Sui calci piazzati è una sentenza, ha un ottimo tempismo nell’inserimento. Il gol di domenica è molto simile a quello realizzato contro lo Spezia.

Chiude la graduatoria Ibanez (9% dei voti) che contro l’Empoli ha sbloccato la partita, segnando il suo terzo gol stagionale. Sui calci d’angolo è un fattore a disposizione della Roma, basta ricordare anche il gol che ha avviato la rimonta a San Siro contro il Milan. Ha lavorato molto bene soprattutto a livello difensivo, spegnendo tanti tentativi dell’Empoli.

Calhanoglu conferma la legge del derby: assist da ex

Calhanoglu, da quando si è trasferito all’Inter a parametro zero, ha sviluppato una sorta di lotta a distanza con il mondo Milan: ex compagni e tifosi rossoneri. Gli insulti non sono mancati neanche domenica sera ma Calhanoglu li ha dribblati brillantemente. Ha giganteggiato da play davanti alla difesa, poi, quando è subentrato Brozovic, si è reso protagonista di un discreto spezzone di gara anche da mezzala sinistra. La ciliegina sulla torta è l’assist da calcio d’angolo per il gol-vittoria di Lautaro Martinez. I nostri utenti l’hanno premiato con il 38% delle preferenze.

Al secondo posto c’è Lobotka (32% dei voti), protagonista di un’altra partita di grandissima qualità contro lo Spezia. Ha comandato il flusso del gioco per tutta la gara, muovendosi alla ricerca di nuove linee di passaggio per sfuggire alle coperture degli avversari. Non è da sottovalutare inoltre il lancio a Politano in occasione del rigore, espressione di uno schema realizzato anche dal Paris Saint Germain per un gol di Mbappè sul campo del Lille. Il centrocampista slovacco agguanta anche Tonali nella classifica generale della mediana, ad una sola lunghezza di distanza da Milinkovic Savic.

La medaglia di bronzo è di Orsolini che anche contro la Fiorentina ha confermato il suo “magic moment”. È stato pericoloso ogni volta che ha partecipato all’azione, ha trasformato il rigore, propiziato altre occasioni e battuto il calcio d’angolo che porta al gol-vittoria di Posch.

Chiude al quarto posto Strefezza, autore di un’altra intuizione di alto livello tecnico con il gol del raddoppio sul campo della Cremonese. Oltre al gol, mette in campo anche diverse giocate durante la partita, è il cervello creativo del Lecce.

È tornato Vlahovic ma Osimhen continua indisturbato la sua fuga

Vlahovic è tornato a punti, la Juventus ha patito molto nella produzione offensiva la sua pubalgia. Con il 22% dei voti il centravanti serbo ottiene il secondo posto nella classifica di giornata, un risultato che gli consente anche di tenere la medaglia d’argento solitaria per il momento in quella generale.

La Juventus ha cambiato il suo volto a Salerno, le sue caratteristiche consentono ai bianconeri di alzare il baricentro, allungarsi, avere più profondità. Vlahovic suggerisce anche linee di passaggio diverse a Di Maria, determinando gli inserimenti dei centrocampisti come dimostra l’azione del rigore che sblocca la partita. C’è poi la doppietta che non è un dettaglio, con un po’ di fortuna ha propiziato anche il gol di Kostic.

Il dominatore è sempre Osimhen, a La Spezia ha realizzato una doppietta. I numeri sono impressionanti: 17 gol stagionali, 16 reti in campionato nell’arco di diciassette presenze. In serie A viaggia alla media di un gol ogni 88 minuti, aggiungendo anche Champions League e Coppa Italia diventa di una rete ogni 94 minuti trascorsi in campo. I nostri utenti l’hanno premiato con il 54% dei voti.

Al terzo posto c’è Lautaro Martinez (18% dei voti), decisivo nel derby. L’attaccante argentino è il giocatore della serie A che è rientrato meglio dopo il Mondiale. È il miglior marcatore dell’Inter con quindici gol stagionali, di cui dodici in campionato, tre nelle ultime due gare vinte dai nerazzurri contro Cremonese e Milan.

Chiude Gabbiadini (6% delle preferenze), l’anima della Sampdoria che si è aggrappata alla sua doppietta per cercare di vincere a Monza ma il sogno si è spento all’ultimo istante con il rigore conquistato da Petagna e trasformato da Pessina.

La classifica della ventunesima giornata

PORTIERI

Vicario 5 punti

Provedel 3 punti

Musso 2 punti

DIFENSORI

Baschirotto 5 punti

Acerbi 3 punti

Posch 2 punti

Ibanez 1 punto

CENTROCAMPISTI

Calhanoglu 5 punti

Lobotka 3 punti

Orsolini 2 punti

Strefezza 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 5 punti

Vlahovic 3 punti

Lautaro Martinez 2 punti

Gabbiadini 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: Osimhen continua la sua fuga

PORTIERI

Meret 31 punti

Vicario 28 punti

Maignan 10 punti

Ochoa 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Montipò 10 punti

Silvestri 9 punti

Di Gregorio 9 punti

Falcone 8 punti

Audero 8 punti

Perin 7 punti

Carnesecchi 7 punti

Dragowski 7 punti

Handanovic 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Provedel 3 punti

Musso 2 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

Szczesny 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Baschirotto 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Dimarco 9 punti

Smalling 8 punti

Danilo 8 punti

Carlos Augusto 8 punti

Milenkovic 7 punti

Udogie 7 punti

Theo Hernandez 6 punti

Mario Rui 6 punti

Umtiti 5 punti

Di Lorenzo 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Rrahmani 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Kalulu 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 19 punti

Tonali 18 punti

Lobotka 15 punti

Koopmeiners 15 punti

Barella 14 punti

Anguissa 11 punti

Zielinski 10 punti

Bennacer 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Luis Alberto 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Frattesi 6 punti

Kostic 5 punti

Lazovic 5 punti

Elmas 5 punti

Samardzic 5 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Rabiot 3 punti

Hjulmand 3 punti

Baldanzi 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Pereyra 2 punti

Ricci 2 punti

Sensi 2 punti

Marin 2 punti

ATTACCANTI

Osimhen 40 punti

Vlahovic 19 punti

Kvaratskhelia 19 punti

Dybala 14 punti

Rafael Leao 10 punti

Lookman 10 punti

Lautaro Martinez 9 punti

Dzeko 8 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Simeone 6 punti

Felipe Anderson 5 punti

Zaccagni 4 punti

Abraham 4 punti

Berardi 4 punti

Beto 3 punti

Giroud 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Laurientè 3 punti

Kean 3 punti

Nzola 2 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Luka Romero 2 punti

