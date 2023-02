Inter, Lukaku può decidere il destino di un’altra stella mondiale

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in vista dei prossimi impegni. La società continua a monitorare il calciomercato.

Lunedi sera l’Inter di Simone Inzaghi sarà impegnata nel posticipo della ventiduesima giornata contro la Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic. Due squadre che vivono un momento di forma totalmente diverso e con il destino del club blucerchiato letteralmente appeso ad un filo. Il club nerazzurro invece vuole continuare la striscia positiva dopo il derby e non smettere di sognare.

Il Napoli capolista è avanti di ben tredici punti, al momento l’obiettivo scudetto è solo un sogno ma l’Inter non vuole mollare. Simone Inzaghi e il neo capitano Lautaro Martinez ci credono ancora ed il club nerazzurro lavora in vista dei prossimi impegni. Contro la Samp potrebbe esserci un importante rientro per la società.

Secondo le ultime indiscrezioni Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku dovrebbero tornare titolari contro il club blucerchiato. Un rientro importante per il club italiano con i due che puntano a tornare alla migliore condizione in vista della sfida di Champions League contro il Porto. Lukaku si candida ad essere uno dei protagonisti della seconda parte di stagione, una serie di gare che sarà fondamentale per il suo futuro.

Inter, Lukaku ‘blocca’ gli acquisti?

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il futuro di Lukaku sarà decisivo anche per un altro centravanti di fama internazionale. Il club nerazzurro segue da settimane la situazione di Roberto Firmino, attaccante in scadenza di contratto con il Liverpool. Il calciatore piace a diversi club europei, in primis al Bayern Monaco ed altri top club. Il futuro del giocatore dipenderà però da Lukaku.

L’Inter ha ancora in standby la situazione di Lukaku ed il futuro del belga dipende dalla seconda parte di stagione. Finora il calciatore non ha convinto e la società farà in questi mesi le sue valutazioni. Firmino è un’opzione che intriga ma l’Inter può arrivare al calciatore solo senza Lukaku e i club rivali per arrivare al brasiliano sperano di conseguenza in una conferma del belga.