Calciomercato Inter, può arrivare l’amico (forte) di Hakimi

L’Inter dovrà presto trovare un’alternativa per uno dei suoi titolari, ma grazie ad Hakimi il problema potrebbe risolversi facilmente.

Non è facile fare mercato quando ci sono pochi soldi, anche se sei l’Inter. Da qualche tempo, Marotta e la dirigenza nerazzurra stanno facendo i conti con una situazione finanziaria disastrata, che ha costretto il club milanese a cedere diversi pezzi pregiati. Tra questi anche il terzino destro Achraf Hakimi, che però adesso sarebbe pronto a tornare ad aiutare l’Inter, anche se non in campo.

Il laterale marocchino, oggi al Paris Saint-Germain, potrebbe infatti rivelarsi un alleato strategico per l’Inter nella corsa a un nuovo giocatore. Il ruolo da coprire è, di nuovo, quello del terzino destro. Lasciato libero nell’estate del 2021 con la partenza proprio di Hakimi, è stato riempito da Denzel Dumfries, protagonista con l’Olanda agli Europei di quell’estate. A Milano, il giocatore ha fatto vedere ottime cose, attirando l’interesse di club prestigiosi.

Manchester United e Chelsea sarebbe disposte a sfidarsi su cifre anche abbastanza importanti per il suo cartellino, e l’Inter non direbbe di no. La prossima estate, dunque, Dumfries potrebbe salutare la Serie A e volare in Premier League, ma Marotta ha già in mente l’alternativa adeguata. Il nome sul taccuino è quello di Noussair Mazraoui del Bayern Monaco.

Inter-Mazraoui: il feeling può scoccare grazie ad Hakimi

È ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi, a suggerire che l’ex difensore nerazzurro potrebbe fare da tramite tra il suo vecchio club e Mazraoui. I due giocatori sono compagni di nazionale nel Marocco, con cui hanno disputato un Mondiale eccezionale, e molto amici. Il nuovo obiettivo dell’Inter è ancora giovane (25 anni) e ha grandi mezzi tecnici e tattici, ma in Germania non sta trovando molto spazio.

Arrivato coma alternativa a Pavard, ormai destinato a lasciare la Baviera, il marocchino si ritroverà presto a essere riserva di Joao Cancelo, appena arrivato in prestito dal City e papabile di riconferma. In estate, allora, Mazraoui cercherà quasi certamente una nuova destinazione, e con la partenza di Dumfries l’Inter sarebbe una delle prime pretendenti per lui.