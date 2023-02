Juventus, Aicardi: “Tutti i gironi escono notizie, cose allucinanti…”

Alle prese con la giustizia sportiva, il futuro della Juventus è appeso ad un filo ma c’è chi tuona per quanto sta emergendo intorno ai bianconeri

Il futuro della Juventus rimane incerto. La giustizia sportiva potrebbe dare un colpo pesante sulle ambizioni della formazione di Max Allegri. Il primo è già stato assestato con il -15 in classifica che ha scritto nuovamente la classifica di Serie A. Gli effetti sono palpabili, dal momento che i bianconeri sono precipitati in basso.

Ora occupano la decima posizione in compagnia di Monza ed Empoli a quota 26 punti. Senza la penalizzazione invece sarebbe stata terza, abbracciata al Milan di Stefano Pioli, a quota 41. Per il tecnico bianconero non è semplice preparare gli impegni in serenità. Intanto, il presidente dell’associazione ‘Piccoli Azionisti della Juventus Football Club S.p.a.’ Paolo Aicardi tuona dai microfoni di ‘Radio Bianconera’.

Juventus, Aicardi non si dà pace: “Si passa ogni giorno da un film horror al remake di Zelig”

Il presidente dell’associazione “Piccoli Azionisti della Juventus Football Club S.p.A” Paolo Aicardi è intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Bianconera’. Già Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, tra le altre cariche il promotore finanziario ricopre pure quella massima nell’associazione che lui stesso ha fondato nel 2010 “con lo scopo di collaborare per far progredire la società” e senza “intenti battaglieri”.

A ‘Radio Bianconera’, Aicardi ha sottolineato alcuni aspetti: “Tutti i giorni si passa da un film horror ad un remake di Zelig. Escono notizie allucinanti. Sono molto preoccupato da tanti perché alcune spiegazioni mi hanno lasciato esterrefatto. Chi intraprende determinate professioni dovrebbe sposare un certo tipo di condotta personale ma alcuni non sanno cosa dicono ma poiché il loro mestiere dovrebbe essere quello di informare non va bene se a loro volta non si informano”.

Poi, ha proseguito: “Per quanto riguarda la manovra stipendi, la Juventus ha pagato gli stipendi in ritardo. Ha fatto un accordo con dei giocatori per non pagarli e questo è alla luce del sole, prendendo in esame la possibilità di pagarli se si fossero verificate determinate condizioni. Ritengo sia una manovra in totale trasparenza”, ha concluso Aicardi.