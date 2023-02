La Juventus chiama, Pogba non risponde: situazione complessa per Allegri

La Juventus scenderà in campo domani pomeriggio contro la Fiorentina, ma Pogba ancora non ci sarà: il francese non è stato convocato.

La Juventus, domani alle ore 18:00, scenderà in campo all’Allianz Stadium e ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Continua ad essere assente Paul Pogba che non è stato proprio convocato contro i viola. Situazione complessa per Allegri. E situazione che ora preoccupa i tifosi.

Così ha quindi esordito Massimiliano Allegri in conferenza stampa in vista della gara di domani: “Veniamo da due importanti vittorie ma domani è una partita differente. La Fiorentina corre, pressa, gioca bene. Ci vorrà molta pazienza ed ordine. L’ultima mezz’ora di Salerno non mi è piaciuta e per questo domani ci vorrà una prestazione migliore per battere la Fiorentina”.

Ma il suo discorso, ovviamente, non è finito qui. Perché poi il tecnico ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del centrocampista francese tornato in bianconero portando con sé tante aspettative. Per ora disilluse, dal momento che non è praticamente mai stato a disposizione. Non ci sarà neanche contro la Fiorentina, a confermarlo è stato proprio Allegri.

Juventus, Pogba continua ad essere fermo ai box: mai presente da quando è tornato. La preoccupazione cresce

Queste sono state le parole di Allegri in conferenza stampa. La situazione legata al centrocampista è sempre di più un rebus: “Pogba non può essere convocato, in questo momento è ai box. Mi dispiace dirlo, ma non so quando tornerà. Questa è la realtà, ma sta lavorando per tornare alla normalità e ripeto non so quando può tornare e questa è la cosa che mi dispiace di più, magari tra 20 giorni e io sono il primo ad aspettarlo”.

“È un percorso normale – ha continuato – perché Paul venendo da un infortunio noiosissimo al menisco esterno richiede tanto lavoro, lo staff medico lo sta aiutando e lui ci mette tutto l’impegno possibile per tornare ma al momento non è a disposizione”. I tifosi lo aspettano, ma la situazione preoccupa ogni giornata che passa.