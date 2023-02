Milan, resta caldo il caso Leao: c’è un nome che stuzzica Maldini

Il nome che sta stuzzicando Maldini, e che potrebbe essere obiettivo concreto del Milan qualora il divorzio con Leao dovesse concretizzarsi.

Che il caso Leao resti molto caldo in casa Milan, questo è un dato ormai certo. Anche i tifosi non sanno più esattamente cosa aspettarsi da qui ai prossimi mesi. Il portoghese resta un giocatore sul quale il club ha puntato in tempi non sospetti, e proprio per questo la speranza da parte di tutti è quella di poter proseguire insieme. Anche perché proprio con la maglia rossonera Leao ha mostrato delle cose molto interessanti, numeri importanti e colpi da vero campione.

Certo, non si può dire che il rendimento sia stato sempre costante, ma considerata l’età cosi giovane di Leao, questo è un aspetto sul quale anche in casa Milan sono sicuri si potrebbe lavorare con il tempo. Poi ci sono i fatti, che vedono le parti ancora non aver trovato la quadra per mettere una firma sul rinnovo di contratto. Non si è trovato un punto di incontro in grado di soddisfare tutti. E se questo non è stato trovato fino a questo momento, è possibile che la cosa di fatto non si sblocchi mai.

Milan, caso Leao: c’è un altro nome per Maldini

Insomma, da qui all’estate tutto potrebbe ancora accadere, ma la sensazioni di molti è che le strade del Milan e di Leao vadano via via allontanandosi. Ed allora cosa farà il club rossonero nel caso in cui non si riuscisse effettivamente a trovare un accordo con l’attaccante? Va da considerare che il club rossonero non accetterà un’offerta inferiore ai 100 milioni di euro. Questo, almeno, è quanto trapela come riportato oggi da ‘Gazzetta.it’.

C’è, però, un nome che sarebbe (ri)entrato nella lista di Paolo Maldini, e che potrebbe far dormire sonno più tranquilli al dirigente del Milan qualora si decidesse anche di lasciar partire Leao senza il tanto agognato rinnovo.

Il nome è quello di Noa Lang, attaccante in forza al Club Bugge: 23 anni e contratto in scadenza nel 2025, l’attaccante olandese è un vecchio pallino della dirigenza milanista visto che è stato monitorato anche la scorsa estate. Insomma, si potrebbe tentare una mossa di questo tipo ovviamente qualora Leao dovesse andare via.