Milan, Pioli torna a sorridere: col Tottenham ci saranno

Per il Milan di Stefano Pioli, dopo la vittoria contro il Torino di Ivan Juric, ci sono delle ottime notizie per la gara con il Tottenham.

Dopo un mese di gennaio davvero terribile e la sconfitta nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Stefano Pioli è riuscito finalmente a tornare al successo. Nel match di venerdì scorso al Meazza, infatti, i rossoneri hanno battuto il Torino di Ivan Juric, grazie alla girata di testa di Olivier Giroud.

Il Milan di Stefano Pioli, nonostante il successo finale contro il team piemontese, non è ancora guarito dalla crisi di risultati e mentale che ha subito nel primo mese dell’anno. I rossoneri, soprattutto nel corso del primo tempo, non hanno fornito una prestazione da ricordare, anche se la cosa più importante è stata ovviamente quella di essere tornati a portare a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Il ‘Diavolo’, grazie alla vittoria contro il Torino di Ivan Juric, è riuscito infatti a rientrare nella zona Champions League, ma per i rossoneri non c’è tempo di riposarsi. Il Milan, infatti, martedì prossimo giocherà la gara di andata dell’ottavo di finale di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte. Proprio per la gara contro gli ‘Spurs’, intanto, bisogna registrare delle importanti novità sia per Stefano Pioli che per i tifosi rossoneri.

Milan, ottime notizie per Stefano Pioli: Tomori e Bennacer ci saranno per il match di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, tra le fila rossonere sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo sia Tomori che Bennacer. I due calciatori, quindi, saranno a disposizione per la gara contro il Tottenham di martedì prossimo.

Questa è sicuramente un’ottima notizia per tutto l’ambiente rossonero, vista l’importanza che ricoprono Tomori e Bennacer nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Questi due giocatori, di fatto, garantiscono al tecnico rossonero sia tecnica che, soprattutto, velocità nel contrastare gli avversari.