Milan-Torino, Giroud spinge Pioli fuori dalla crisi

Il Milan ha ospitato questa sera allo Stadio San Siro il Torino: il risultato del match e tutto quanto accaduto.

Il Milan, dopo l’ultima delusione del Derby della Madonnina perso contro l’Inter, è sceso in campo per inaugurare questa 22^ giornata di Serie A ospitando il Torino a San Siro. Per i rossoneri, quindi, è stato prima di tutto un trampolino di lancio per ripartire dopo un 2023 non cominciato nel modo migliore. Ecco il risultato e i marcatori del match.

Il Milan, quindi, è ritornato in campo questa sera. Nel freddo di Milano, a San Siro, circa una settimana dopo aver affrontato sullo stesso campo l’Inter di Inzaghi, ha così ospitato il Torino di Ivan Juric. Una sfida di sicuro non semplice.

Ma la squadra di Stefano Pioli è stata chiamata, dopo i tanti passi falsi commessi in questo inizio del 2023, a ripartire. E ha allora risposto così. Questo il risultato finale del match e i marcatori.

Milan-Torino, la sblocca Giroud: ci pensa il francese a riaccendere l’entusiasmo dei rossoneri

Nonostante le assenze ancora pesanti in casa rossonera, il Milan questa sera è risceso in campo contro il Torino. Da sempre una sfida sofferta da parte del Diavolo e per cui c’era parecchia apprensione tra i tifosi visto il periodo non semplice.

La squadra di Ivan Juric, quindi, ha dato parecchio filo da torcere ai propri avversari e padroni di casa. Ma non ha trovato il gol. E così a sbloccare la partita ci ha dovuto pensare un leader, ovvero Olivier Giroud al 62′. Il francese ha segnato, come da sua specialità, di testa su assist di Theo Hernandez. E la sfida è così terminata sul risultato di 1-0.

Classifica aggiornata di Serie A

Napoli 56, Inter 43, Roma 40, Lazio 39, Milan 41*, Atalanta 38, Torino 30*, Udinese 29, Bologna 29, Juventus 26, Monza 26, Empoli 26, Fiorentina 24, Lecce 23, Sassuolo 23, Salernitana 21, Spezia 18, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

* una partita in più