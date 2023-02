“Non accetto questo ko”, ma Nicola rischia di nuovo: è crisi a Salerno

La Salernitana perde contro il Verona e ora è solo a +4 dalla zona calda. Nicola rassicura i tifosi, ma è di nuovo a rischio esonero.

La vittoria del Via del Mare aveva rappresentato uno spasmo importante per la ripresa, ma ora sembra già tutto archiviato nel peggiore dei modi. Le due sconfitte contro Juventus e Verona hanno aggravato di colpo la classifica della Salernitana, che ad inizio stagione ragionava addirittura su una possibile rincorsa alla parte sinistra del tabellone. E invece, in questo 2023, l’incubo retrocessione inizia a materializzarsi, nei ricordi di un fantasma chiamato Benevento 2020-2021.

La sconfitta del Bentegodi rappresenta l’ennesima pagina buia di questo inverno granata. “Il pareggio andava quantomeno portato a casa, abbiamo avuto le occasioni e le abbiamo gettate via per mancanza di cattiveria e determinazione”: è molto duro Davide Nicola, che ha analizzato aspramente la partita dei suoi ai microfoni di ‘DAZN’. “Altre sconfitte non ho avuto difficoltà ad accettarle, ma questo ko non lo accetto per davvero”, ha continuato il tecnico della Salernitana. Lo stesso che poi ha voluto rassicurare i tifosi con un perentorio: “Siamo in difficoltà, ma ci salveremo”.

Nicola è di nuovo a serio rischio: la Salernitana pensa ad un altro esonero per il tecnico

La verità è che sono rassicurazioni abbastanza fredde per la piazza di Salerno, che ha riconosciuto la crisi dei suoi uomini molto prima di quanto non l’abbia fatto la stessa società di patron Iervolino. Ragion per cui, bisogna correre ai ripari ed evitare un qualcosa che avrebbe del clamoroso. Non solo per le premesse e per le risorse con cui è stata costruita questa Salernitana, ma anche e soprattutto per il distacco di punti che la formazione granata aveva accumulato prima del crollo invernale.

Ora la panchina torna a farsi rovente e Nicola è nuovamente a rischio. Come riportato da ‘Sportitalia’, la Salernitana medita ad un nuovo esonero (stavolta definitivo) e ragiona su un sostituto che potrebbe svoltare definitivamente la stagione dei campani. Leonardo Semplici era stato l’ultimo ad accettare l’ipotesi Salerno, prima del rientro in panchina dello stesso Nicola. Un rientro che però non ha sortito gli effetti sperati.