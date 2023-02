Juventus, arriva la firma che fa esultare i tifosi: c’è la notizia

Nel mezzo di una stagione davvero complicata, per i tifosi della Juventus giunge una bellissima notizia: ecco di cosa si tratta.

La Juventus patisce il -15 in classifica a causa della penalizzazione rivolta alla gestione finanziaria negli ultimi esercizi. Una situazione che, per quanto concerne la squadra, ha ridimensionato le ambizioni stagionali. L’obiettivo scudetto, già reso quasi irraggiungibile da metà stagione per l’esaltante cammino del Napoli, è praticamente impossibile. Un miraggio sembra essere anche la zona Europa, sebbene i piani alti del club sperino in una rivisitazione della sentenza, verso la quale hanno già fatto ricorso.

Qualche settimana fa, parlando in termini realistici, il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato di lotta salvezza. In effetti, la condizione che vive la squadra le impone di raggiungere innanzitutto l’obiettivo minimo. Tuttavia, è chiaro che globalmente si tratta di una formazione costituita da giocatori di elevato spessore tecnico e per il futuro in campo si può ben sperare.

La società allora prova a mantenere il livello discreto e la nuova presidenza guidata da Gianluca Ferraro insieme all’amministratore delegato, Maurizio Scanavino e al neo responsabile dell’Area Sport, Francesco Calvo, hanno appena realizzato un’operazione di calciomercato.

Juventus, definito il rinnovo di Danilo: i dettagli del nuovo contratto

Si tratta del rinnovo del contratto di Danilo. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il difensore brasiliano ha praticamente definito il prolungamento del contratto fino al 2025. Il vincolo attuale sarebbe scaduto nel giugno 2024. Inoltre, è stato aggiunto al contratto un adeguamento dell’ingaggio stagionale e un’opzione per rinnovare di un’ulteriore stagione.

L’intesa fra le parti era stata raggiunta da tempo, ma l’entourage del giocatore ha provato ad alzare la posta in palio rispetto allo stipendio percepito ed eventuali dettagli. Quest’oggi si è tenuto l’incontro che ha messo nero su bianco. Sono bastati pochi minuti e una stretta di mano. D’altronde Danilo è uno dei veterani della rosa e può essere un perno per il progetto a venire. Un’investitura che inorgoglisce il brasiliano e lo riafferma fra i leader dello spogliatoio.