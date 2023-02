Inter, ballottaggio Lukaku-Dzeko: la nuova decisione di Inzaghi

Lukaku o Dzeko? Chi sarà il centravanti titolare dell’Inter in vista della seconda parte della stagione? Inzaghi potrebbe sorprendere tutti con la sua nuova idea in vista del girone di ritorno

Come confermato nel corso delle ultime settimane, l’Inter sarebbe pronta a riscattare Lukaku dal Chelsea in vista della prossima estate. L’attaccante belga proverà a convincere la società nerazzurra a puntare forte su di lui dopo una prima parte di stagione trascorsa prevalentemente in infermeria. Piede sull’acceleratore e voglia di impattare con forte decisione sul proseguimento del campionato.

Occhio, però, alle scelte di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, infatti, potrebbe decidere di valutare il ballottaggio con Dzeko. Il centravanti bosniaco, per il momento, potrebbe essere preferito a Lukaku, soprattutto per un discorso di stato di forma. Inzaghi scegliere l’attaccante da affiancare a Lukaku giornata dopo giornata. Qundi attenzione a dare tutto per scontato: l’ex Chelsea dovrà convincere Inzaghi a puntare su di lui con decisione e regolarità.

Attenzione anche al futuro di Brozovic. Il centrocampista croato potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione in caso di offerta irrinunciabile. Il Barcellona osserva interessato. I nerazzurri potrebbero aprire all’addio di Brozovic soprattutto dopo aver scoperto Calhanoglu nuovo regista di centrocampo. La svolta tattica potrebbe spingere il croato lontano da Milano per fare cassa e investire il ricavato su nuovi profili.

Dzeko o Lukaku, come potrebbe cambiare l’attacco dell’Inter

Come accennato, Dzeko contenderà costantemente una maglia da titolare a Lukaku, ma il centravanti belga proverà a scalare le gerarchie per guadagnarsi una maglia da titolare definitiva e costante e giocarsi anche la conferma in vista della prossima stagione. Massima attenzione anche alla cessione di Skriniar, pronto a dire addio ai nerazzurri a fine stagione dopo aver raggiunto l’accordo totale con il PSG.

Chi sostituirà il centrale difensivo in estate? Trovano conferme le indiscrezioni su Smalling della Roma, anche se non è escluso che il centrale difensivo della Roma possa decidere di rinnovare il suo contratto con i giallorossi.