Inter, Marotta pensa ad un nome di lusso per sostituire Skriniar

L’Inter di Simone Inzaghi è al momento in una situazione abbastanza complicata. Il club nerazzurro pensa anche al futuro.

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un momento piuttosto complicato. Gli ultimi risultati hanno di fatto chiuso il discorso scudetto con il Napoli avanti a +15 e i nerazzurri secondi, ma impegnati nella lotta per la Champions League. Ieri la Curva Nord, frangia più importante del tifo nerazzurro, ha rilasciato un comunicato contro Simone Inzaghi e nell’ultimo match, oltre al clamoroso pari contro la Sampdoria, in tanti hanno notato la lite tra Barella e Lukaku.

Il clima in casa nerazzurra non è tra i più sereni e la società intanto lavora al calciomercato. L’ex capitano Milan Skriniar ha ormai un accordo con il PSG mentre le situazioni di Acerbi e De Vrij sono tutte da valutare. Il club milanese ha diversi calciatori in uscita e la situazione sarà molto intricata in vista dei prossimi mesi.

Nella sessione estiva di calciomercato l’Inter potrebbe perdere diverse pedine fondamentali e la dirigenza sta sondando il mercato futuro, soprattutto per il reparto difensivo. La trattativa Acerbi non è semplice e i colleghi di Tuttosport hanno fatto il punto sulle possibili manovre future di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Inter, le ultime sul mercato del club

Secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport il club nerazzurro è ad un passo dal rinnovo con il difensore olandese Stefan De Vrij. Il calciatore è in scadenza di contratto e per lui sarebbe pronto un biennale con opzione per il terzo anno. L’obiettivo della società è blindare sia De Vrij che Acerbi anche se per quest’ultimo non sarà facile trattare con Lotito.

La pista Schuurs appare al momento molto complicata, sia per la concorrenza che per le richieste di Lotito. Il candidato numero uno a sostituire Skriniar è il francese del Bayern Monaco Pavard, in scadenza di contratto nel 2024 e non ritenuto incedibile dal club tedesco. Pavard ha vinto la Coppa del mondo in passato ed ha partecipato agli ultimi Mondiali in Qatar. L’Inter pensa ad un campione del mondo per il dopo Skriniar.