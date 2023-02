Milan, infortunio Maignan: le novità dall’infermeria rossonera

Tiene banco l’infortunio di Maignan in vista delle prossime sfide di campionato. Il portiere rossonero non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni

Quando tornerà in campo Maignan? Cresce l’attesa per il recupero dell’estremo difensore del Milan. L’ex Lille non ha ancora smaltito totalmente il problema muscolare al polpaccio, e lo staff medico rossonero potrebbe rallentare il suo ritorno in campo. Stando alle ultime indiscrezioni, Maignan potrebbe far ritorno nell’elenco dei convocati entro marzo.

Punto interrogativo e mistero da risolvere, ma difficilmente il portiere francese farà ritorno in campo prima di marzo. L’ex Lille alzerà bandiera bianca in vista della sfida di Champions League contro il Tottenham e in vista della sfida di campionato contro il Monza. Difficilmente Pioli rischierà di anticipare i tempi di recupero dell’estremo difensore francese.

Detto questo, Maignan proverà a spingere il piede sull’acceleratore per provare a recuperare entro 15 giorni. Difficile la sua presenza anche in vista del match di ritorno di Champions League contro il Tottenham, ma sono attese novità dall’infermeria in vista delle prossime settimane.

Infortunio Maignan, ma non solo: la nuova idea tattica del Milan

Non solo infortunio e infermeria. Occhio alla nuova idea tattica del Milan in vista della seconda parte della stagione. Piolo potrebbe abbandonare definitivamente il 4-2-3-1 per puntare con forte decisione sul 4-3-3 o sul 4-3-1-2 con Diaz o De Ketelaere alle spalle di Leao e Giroud. In difesa confermati Kalulu, Kjaer e Tomori, mentre sulla fascia destra il terzino titolare sarà Calabria.

Punto interrogativo sul ruolo e titolarità di De Ketelaere. Il fantasista belga potrebbe contendere una maglia da titolare a Diaz nel ruolo di trequartista, attenzione anche al ruolo di mezz’ala occupato da Krunic. De Ketelaere potrebbe essere adattato anche in questa posizione. Pochi dubbi in attacco, difficilmente Pioli rinuncerà a Leao e Pioli, a prescindere dal ritorno di Ibrahimovic, il quale potrebbe rivelarsi un vero valore aggiunto soprattutto a gara in corso.