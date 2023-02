Juve-Pogba, un calvario senza fine: le ultime non fanno sorridere Allegri

La Juve stasera affronterà il Nantes ma non avrà a disposizione un top player. Il suo rientro è un miraggio.

La notte della verità. La Juve, stasera, inizierà il proprio percorso in Europa League ospitando il Nantes negli spareggi che garantiscono l’accesso agli ottavi di finale. Per i bianconeri fare strada nel torneo rappresenta un obiettivo primario, visto che la vittoria del trofeo dà diritto alla qualificazione automatica alla prossima edizione della Champions. Le due vittorie consecutive in campionato hanno rinfrancato l’ambiente ma contro il Nantes servirà un’altra prova di livello.

Massimiliano Allegri, in uno Stadium che si preannuncia tutto esaurito, conta di mettere in campo la migliore formazione possibile. Salvo sorprese, lo schema di riferimento sarà il 3-5-1-1 con Danilo, Bremer e Alex Sandro a protezione della porta di Szczesny. Sulle fasce spazio a Mattia De Sciglio e Filip Kostic mentre a centrocampo spazio a Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. In avanti Angel Di Maria supporterà l’unica punta Dusan Vlahovic.

Federico Chiesa, quindi, siederà in panchina in attesa di un cenno del proprio allenatore. Con lui si saranno Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, entrambi recuperati dopo i problemi fisici rimediati nelle scorse settimane. Ancora out, invece, Paul Pogba finito in un calvario dal quale il francese non riesce ad uscire. La sua ultima presenza in maglia bianconera risale a luglio, nel corso della tournée estiva negli Stati Uniti. Poi, per colpa di una lesione al menisco laterale del ginocchio destro, è spartito dai radar.

Juve, un rebus le condizioni di Pogba

L’ex Manchester United sarebbe dovuto rientrare nella sfida con il Monza, ma il risultato negativo maturato in campo aveva spinto Allegri a gettare nella mischia tutti gli attaccanti a disposizione. In seguito, ha accusato altri dolori che non gli stanno consentendo di allenarsi a pieno ritmo. Ieri ha svolto soltanto una parte dell’allenamento insieme al resto del gruppo e non è ancora chiaro quando potrà tornare a disposizione.

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Tuttosport’, la data segnata in rosso è quella del 5 marzo. Giorno in cui è prevista la gara contro la Roma. La speranza del tecnico è quello di poterlo riavere prima, già il 28 febbraio in occasione del derby, ma tutto dipenderà dall’esito dei prossimi esami. La parola d’ordine, nell’ambiente, è “cautela” e Pogba tornerà soltanto quando avrà dimostrato di essere guarito al 100%.