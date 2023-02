Infortunio Pogba, la rivelazione sulla data del ritorno in campo

L’infortunio di Pogba resta avvolto da un filo di mistero. Dopo le ottime sensazioni delle scorse settimane, Allegri ha spiazzato tutti durante l’ultima conferenza stampa. I tempi di recupero del centrocampista francese restano ancora un mistero

Quando tornerà in campo Paul Pogba? Punto interrogativo da sciogliere nel corso delle prossime settimane, ma non è escluso che il francese possa restare fermo ancora per 15-20 giorni. A rivelarlo è stato Massimiliano Allegri durante l’ultima conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Fiorentina.

Il tecnico bianconero ha ammesso: “Pogba non ha ancora recuperato, non è ancora pronto. Non so tra quanto tornerà a disposizione, forse 20 giorni. Non ho idea”. Il francese proverà a stringere i denti in vista delle prossime settimane. Difficile il suo ritorno in campo per la sfida di Europa League contro il Nantes, punto di domanda anche per il match della 23^ giornata contro lo Spezia.

Nessuna corsa contro il tempo e nessun rischio, il francese tornerà a disposizione solamente se recuperato al 100%. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni. Le parole di Allegri potrebbe essere smentite già nel corso dei prossimi giorni. Chiaramente, come confermato dallo stesso della Juventus, servirà del tempo per riabbracciare il vero Pogba.

Infortunio Pogba, ma non solo: quando torna Bonucci?

Non solo Pogba, Allegri spera di poter recuperare al più presto anche Bonucci. Il capitano bianconero, fermo ai box da diverse settimane, non ha ancora recuperato al 100%. Difficile un suo ritorno a disposizione per la sfida di Europa League contro il Nantes, piccolo spiraglio per la sfida della 23^ giornata contro lo Spezia.

Dopo il problema muscolare dei mesi scorsi, Bonucci è rimasto fermo ai box anche per un attacco influenzale. Le sue condizioni verranno valutate nel corso della settimane per capire i possibili tempi di recupero. Da valutare anche Milik: il centravanti polacco potrebbe stare fermo ai box per altri 30-35 giorni.