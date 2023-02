La Roma perde, Mourinho sentenzia: “Non abbiamo una squadra come il Salisburgo”

La Roma è scesa oggi in campo contro il Salisburgo e ha subito solo sul finale una sconfitta-beffa: la sentenza di José Mourinho.

La Roma di José Mourinho è scesa quest’oggi in campo per affrontare i sedicesimi di Europa League. I giallorossi hanno provato a portarsi in vantaggio in diverse occasioni contro il Salisburgo ma la palla non è mai finita in rete. Al contrario degli avversari che, all’88’, hanno trovato il gol della vittoria.

La sconfitta per la Roma è stata, quindi, una vera e propria beffa. Nicolas Capaldo ha segnato allo scadere dei tempi regolamentari e ha provocato la delusione della squadra e dei tifosi giallorossi che, nonostante le diverse occasioni, non hanno mai trovato la rete decisiva per sbloccare il match.

“C’è un rigore netto per noi nel primo tempo. Siamo stati sfortunati nel cambio di arbitro, dato che quello designato non è venuto ed è venuto questo signore qua. Prendere gol all’ultimo minuto è ingiusto ma non c’è niente da fare”, ha esordito così ai microfoni di ‘Sky Sport José Mourinho dopo la sconfitta contro il Salisburgo. Ma il suo discorso non è finito qui.

Subito dopo la sconfitta beffa subita contro il Salisburgo in Europa League, José Mourinho ha parlato così in conferenza stampa: “Abbiamo sbagliato gol incredibili. Non abbiamo una squadra come il Salisburgo. E non giochiamo un campionato come il loro. In Serie A ogni partita è a sé ed è complicata. Loro invece in Austria dominano”, sentenza che non è passata inosservata.

Poi ha aggiunto: “Cos’ha avuto Dybala? Non so, mi ha detto che non era in condizione per proseguire (è stato sostituito al 46′, ndr). In questo momento non so se è un infortunio o precauzione. Ma senza Paulo ho cambiato El Shaarawy, che mi dava dinamicità davanti, poi ho messo Belotti. Poi prendiamo gol e non c’è niente da fare”.