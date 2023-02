Cessione Inter? Arriva l’annuncio netto: “Il presidente cerca…”

L’Inter è ancora in alto mare, a livello societarie. Le ultime news parlano di un possibile acquirente, ma c’è ancora poca chiarezza.

Cosa succede in casa Inter? Manca un giorno alla delicata sfida di campionato con l’Udinese, in cui i nerazzurri puntano a mettersi alle spalle la brutta prestazione con la Sampdoria. All’orizzonte c’è ovviamente anche il Porto agli ottavi di Champions League, ma oggi si parla dei nerazzurri per ben altre questioni, legate al futuro della società e a eventuali nuovi proprietari.

È noto che la formazione oggi allenata da Simone Inzaghi deve fare i conti con problemi legati alla necessità di fare cassa. Dumfries oggi è uno dei nomi che paiono destinati a partire in estate, e in generale l’allenatore è costretto a fare di necessità virtù. I problemi economici di Suning sono infatti noti da tempo, ma le cose potrebbero essere sul punto di cambiare molto presto.

Questa mattina ‘Il Giornale’ ha riportato infatti che la proprietà nerazzurra starebbe trattando per la cessione a un fondo d’investimento con sede negli Stati Uniti, e che ci saranno novità a breve. Sull’argomento è intervenuto anche Vincenzo D’Angelo, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, che ha parlato ai microfoni di ‘TvPlay.it’ a proposito della situazione del club nerazzurro.

Inter vicina alla cessione? L’opinione dell’esperto

Non è affatto sicuro, il giornalista della ‘Gazzetta’ le cose stiano esattamente come riportato dai colleghi de ‘Il Giornale’. Suning, ha detto D’Angelo, “cerca un socio che possa contribuire e riportare l’Inter in alto con grande tranquillità”. Un partner dunque, non un soggetto pronto a rilevare la maggioranza delle quote dell’Inter. “Non credo ci sia la voglia di cercare un acquirente”.

Chi e se ci sia effettivamente questo nuovo socio è difficile a dirsi, in questa fase. Secondo il giornalista, infatti, “al momento non mi risultano interessi”. Insomma, una smentita abbastanza secca, che di sicuro non farà piacere ai tifosi interisti. Il futuro dell’Inter resta dunque appeso a un filo, a livello societario. La ricerca di nuovi soci, operata dalle banche Goldman Sachs e Raine Group, finora non ha dato risultati concreti.