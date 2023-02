Napoli, ora sì che arriva il vero esame per gli uomini di Spalletti

Il Napoli alle porte di una settimana cruciale: ora sì che arriva il vero esame per gli uomini di Luciano Spalletti. Ecco il perché

Gli esami non finiscono mai. Una frase tanto banale quanto veritiera, soprattutto per un Napoli che ambisce a scrivere un’importante pagine di storia. Lo sa bene Luciano Spalletti, che si trova alle porte di una settimana che può essere cruciale per il proprio cammino in azzurro e per la propria carriera. Anche perché la Champions League bussa e la vera domanda che assilla i tifosi di Partenope è una: dove può arrivare davvero questo Napoli?

Sì, perché il potenziale espresso e mostrato dalla formazione azzurra è stato a dir poco strabiliante. Non solo per la qualità con cui gli uomini di Luciano Spalletti dominano le partite, ma anche la costanza e l’abnegazione che mostrano di giornata in giornata. Il tecnico di Certaldo ha a disposizione una rosa composta da quasi venti titolari. Oltre che un undici ormai talmente programmato e codificato sulle proprie idee, che quasi sembra andare avanti da solo. Aggiungiamoci persino un paio di individualità roboanti come Osimhen, Kvaratskhelia e compagni, ed il quadro è bello che completo.

Napoli, ora arriva la Champions League: il vero esame per gli uomini di Luciano Spalletti

Sassuolo, Eintracht, Empoli, Lazio, Atalanta e ancora Eintracht. Sei partite che rappresenteranno il vero esame, quello definitivo, per il Napoli di Luciano Spalletti. Se gli azzurri riuscissero a preservare (o addirittura ad allargare) il divario di quindici punti dalla seconda, nonostante gli impegni europei, lo Scudetto diverrebbe davvero una pura formalità.

Un qualcosa che i tifosi del Napoli e tutta la società sa bene. Il tutto senza dimenticare il confronto con i campioni in carica dell’Europa League. L’Eintracht è squadra rognosa, sottovalutarla significherebbe trascorrerci un brutto quarto d’ora. Spalletti cercherà di compiere un passo storico per il club partenopeo, mai approdato ai quarti di Champions League nella propria storia. Riuscirà il trainer di Certaldo a riscrivere l’ennesima pagina di antologia e a superare l’esame più duro di questo 2023? I tifosi incrociano le dita.