Zidane-Juventus, i tifosi sognano: cos’ha fatto il campione francese

Zidane, nella giornata odierna, ha fatto sognare i tifosi della Juventus. Cosa è accaduto sui social network.

La Juventus riflette, dopo il deludente pareggio contro il Nantes. Il club, giovedì sera, pensava di poter iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso in Europa League. All’Allianz Stadium, invece, è andato in scena un pari che rischia di complicare il discorso relativo alla qualificazione agli ottavi e messo in discussione la posizione di Massimiliano Allegri. La piazza, in particolare, sogna l’arrivo di Zinedine Zidane. Il quale, oggi, ha spedito chiari segnali alla società.

Ma andiamo con ordine. L’attuale allenatore della Vecchia Signora gode del sostegno della proprietà tuttavia non tutti, all’interno dei quadri dirigenziali, sono convinti di puntare ancora su di lui nella prossima stagione. I motivi sono ricercare soprattutto nella qualità di gioco espressa della squadra (lontana anni luce da quella del Napoli capolista) e nella mancata valorizzazione della maggior parte dei giocatori a disposizione.

Ad Allegri verrà data l’occasione di rilanciarsi e provare a conquistare gli obiettivi ancora alla portata. Tradotto: vittoria della Coppa Italia e dell’Europa League o almeno di uno dei due trofei. In caso contrario, la società avvierà una serie di valutazioni che potrebbero anche portare ad un cambio della guardia in panchina. E qui entra in gioco Zidane, ancora alla ricerca di un incarico di alto livello dopo la conclusione dell’esperienza al Real Madrid.

Juventus, Zidane fa sognare i tifosi bianconeri

L’ex calciatore, nella giornata odierna, ha visitato la scuderia di Formula 1 Alpine scattando una serie di foto con i tecnici e i piloti. Ad attirare l’attenzione dei tifosi bianconeri è stata un’immagine specifica, pubblicata con il filtro in bianco e nero, in cui compare una maglia della Juventus. Quanto basta per far esultare di gioia il popolo juventino, che ora sogna lo sbarco in città dell’allenatore transpalpino.

Ogni discorso, in ogni caso, appare prematuro. Allegri infatti, legato al club fino al 2025 a 7 milioni netti all’anno, avrà a disposizione altri 3 mesi e mezzo per provare a mettere a tacere le voci relative ad un possibile addio. Zidane, intanto, resta alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi. La Juventus è rimasta nel suo cuore. Il matrimonio tra le parti non appare più così impossibile da concretizzare.