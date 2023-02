Fiorentina, Barak sbotta in diretta: “Sono fuori di testa”

Antonin Barak ha fotografato il suo momento e quello della Fiorentina dopo il pareggio per 1-1 contro l’Empoli

La Fiorentina ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Empoli nel derby di questo pomeriggio. Un momento nero in campionato per la squadra di Vincenzo Italiano, che non riesce a dar continuità allo 0-4 col Braga di giovedì scorso. La Conference League e la Coppa Italia sono diventati due obiettivi concreti. Conquistare un trofeo per la piazza di Firenze sarebbe qualcosa di storico, ma è chiaro che la bussola in Serie A non va smarrita. Perché nel prossimo turno ci sarà il Verona e un’eventuale sconfitta metterebbe nei guai Italiano.

Al vantaggio iniziale di Cambiaghi, poi uscito per infortunio, ha risposto il pareggio di Arthur Cabral, autore anche di una doppietta col Braga. Italiano gli ha preferito Jovic, poi sostituito al 70′. A fotografare il momento della Fiorentina e soprattutto il suo personale, ci ha pensato Antonin Barak che fatica a trovare gol e assist in questa stagione. Un’amarezza che ha espresso ai microfoni di DAZN in modo abbastanza netto.

Fiorentina, l’amarezza di Barak dopo l’Empoli

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’1-1 con l’Empoli: “Sono frustrato e deluso. L’anno scorso entrava tutto, quest’anno c’è tanta sfortuna. Ora sono fuori di testa, sto male, lo dico apertamente: voglio fare gol e in campionato mi mancano, so che arriveranno, non sto soffrendo. Mi dispiace moltissimo per la gente non vincere in casa, meritavamo di farlo con Bologna, Torino ed Empoli”. Poi prosegue: “Ci manca la mentalità, portare a casa le partite sporche anche 1-0. Noi siamo veramente forti e dobbiamo credere di più in noi stessi”.

Parole chiare, che fanno un po’ di rumore, certo, ma che sono una fotografia del momento della Fiorentina e, nello specifico, di Barak. Il centrocampista ceco in questa stagione ha disputato diciotto partite in campionato segnando un solo gol contro il Milan a San Siro. Migliorano i numeri nelle coppe, con quattro gol in otto partite tra Conference e Coppa Italia. A Italiano mancano anche i gol dell’ex Verona. E la prossima sarà proprio un ritorno al passato per Barak.