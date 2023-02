Inter, pioggia di milioni con la Champions: Zhang spera in Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi sarà impegnata in Champions League, nella giornata di mercoledi’, contro il Porto dell’ex Sergio Coincecao.

L’Inter di Simone Inzaghi è apparsa in questa stagione come una squadra abbastanza incostante. Il club nerazzurro ha ottenuto preziose quanto belle vittorie contro il Napoli capolista a San Siro e soprattutto quella contro il Barcellona di Xavi. I nerazzurri hanno superato il girone di Champions League eliminando una corazzata come quella catalana.

Un risultato importante, non solo in quanto risultato, ma soprattutto ai fini del bilancio nerazzurro, costantemente in difficoltà negli ultimi anni. La società ha più volte evidenziato la necessita di vendere ed anche a fine anno la situazione potrebbe non cambiare. Inzaghi sta lavorando bene e la squadra resta comunque piuttosto competitiva.

Nonostante le varie critiche i nerazzurri sono secondi in classifica, in semifinale di Coppa Italia e in Champions League, alla fase ad eliminazione diretta. Mercoledi sera l’Inter ospiterà il Porto dell’ex Sergio Conceicao, un appuntamento che vedrà il sold out a San Siro e i nerazzurri che partiranno almeno alla pari con la comunque forte formazione lusitana.

Champions League, l’Inter può guadagnare diversi milioni

Il cammino della società nerazzurra in Champions League è guardato con attenzione sia dalla dirigenza che dal patron Steven Zhang. La società potrebbe cedere dei pezzi pregiati in estate, ma un ottimo risultato in Europa potrebbe alleggerire da questo peso le casse nerazzurre. Il noto portale Calcio e Finanza ha analizzato quanto potrebbero incassare i nerazzurri con l’accesso ai Quarti di finale della competizione.

L’Inter potrebbe incassare circa 15 milioni in più con l’accesso ai Quarti di finale del torneo, una boccata d’ossigeno importante per le finanze del club. Attualmente il club nerazzurro guadagnerebbe circa 58 milioni di euro, ma con l’accesso ai Quarti i nerazzurri guadagnerebbero oltre 70 milioni di euro. Una vera manna per la società milanese.