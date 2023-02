Immobile, l’agente: “È un campione, non ci sono bomber italiani più forti”

La Lazio ha ritrovato i gol di Ciro Immobile e il suo agente ha parlato così delle sue qualità. Non ha nessun dubbio: “È un bene per il calcio italiano”.

La Lazio ha vinto contro la Salernitana, dopo la battuta d’arresto in Serie A contro l’Atalanta alla 22^ giornata. A ritrovare il gol è stato Ciro Immobile, che con la sua doppietta ha regalato ai biancocelesti tre punti importantissimi in ottica qualificazione in Champions League. Così ha allora parlato ai microfoni di ‘Tv Play’ su ‘Calciomercato.it’ l’agente dell’attaccante.

La Lazio ha ritrovato perciò la vittoria contro la Salernitana grazie ai due gol segnati da Ciro Immobile. Il giocatore, dopo l’ultimo stop, sta ritrovando la condizione fisica migliore e anche il gol, che tanto gli è mancato nelle ultime giornate di campionato.

Di lui, delle sue qualità e del suo senso del gol ha perciò parlato il suo agente, Marco Sommella. Difendendolo dalle critiche ricevute, specialmente quando ha indossato la maglia della Nazionale Italiana. Il procuratore non ha dubbi.

Lazio, parola all’agente di Immobile. Sommella non ha dubbi: “È un bene per il calcio italiano”

Così ha parlato Marco Sommella, agente del centroavanti italiano della Lazio, in diretta a ‘Tv Play’ su ‘Calciomercato.it’. “Ciro Immobile è un bene del calcio italiano come in passato ce ne sono stati altri. Nazionale? Ci vanno i migliori e io uno migliore di lui non lo vedo. È un momento, una generazione così, ricordo che quando giocava in U21 c’erano tanti ragazzi forti come Destro, Balotelli, Gabbiadini, ma che non sono riusciti a mantenere poi le premesse”.

“Lui invece – ha continuato – un po’ come giocatori come Verratti, Donnarumma, Bonucci o Chiellini ci è riuscito e da giocatori come lui bisogna ripartire per partecipare al prossimo Europeo in cui arriviamo da vincitori. Toccando ferro, ma per diversi anni ancora Immobile potrà restare a questi livelli. Gli altri si renderanno conto di ciò che ha fatto solo dopo”.