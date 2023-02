Fantacalcio, ecco cosa fare con i 5 top di centrocampo: le ultime

Il 23esimo turno A si è concluso ma la prossima giornata incombe. Ecco chi schierare al fantacalcio e quali giocatori, invece, panchinare.

La 23esima giornata si è appena conclusa ma è già arrivato il momento di pensare al prossimo turno di Serie A. Ad aprire le danze ci penserà la sfida in programma sabato alle ore 18 tra l’Empoli di Paolo Zanetti ed il Napoli di Luciano Spalletti mentre alle 20.45 il Lecce di Marco Baroni ospiterà il Sassuolo guidato da Alessio Dionisi. Possiamo quindi approfittare del tempo a disposizione per riflettere sulla squadra da mandare in campo e valutare l’impiego dei vari calciatori a disposizione. In questo articolo, analizziamo il rendimento di 5 specifici calciatori.

Partiamo da Eljif Elmas il quale, nonostante la folta concorrenza nel centrocampo del Napoli, sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante e a fornire contributi concreti alla causa. Per lui, fin qui, 6 gol e un assist in 20 partite a voto per una fantamedia super di 7.20. Se lo avete in rosa, schieratelo senza paura perché sa sfruttare qualsiasi tipo di chance ricevuta. Nelle prossime settimane, inoltre, può togliere la maglia da titolare a Piotr Zielinski alla luce della possibile cessione del polacco in estate.

Teun Koopmeiners, dal canto suo, ha approfittato della cessione al Marsiglia di Ruslan Malinovkyi per imporsi in maniera definitiva all’Atalanta. Qualità e tanta quantità (6 reti e 4 passaggi vincenti) per l’olandese: un bottino eccellente, appena sporcato dai due rigori sbagliati contro l’Empoli e la Salernitana. Errori che non hanno comunque intaccato la fiducia che Gasperini nutre nei confronti del proprio centrocampista. Domenica la Dea farà visita al Milan reduce da due vittorie consecutive: il rischio è alto ma Koopmeiners non si tirerà di centro indietro.

Fantacalcio, cosa fare con questi 5 calciatori

Hakan Calhanoglu ha sopperito nel migliore dei modi all’assenza di Marcelo Brozovic in cabina di regia sfornando diverse prove di qualità. Il nuovo ruolo gli consente di partecipare in prima persona alla costruzione della manovra ma lo ha inevitabilmente allontanato dalla porta avversaria. I calci d’angolo e gli assist (5 in 22 apparizioni), in ogni caso, restano la specialità della casa. Contro il Bologna diamogli fiducia ma non diciamo di “no” a qualche possibile scambio. I gol, d’altronde, sono soltanto 2. La fantamedia, intanto, è più che buona (6,84).

Antonio Candreva, invece, sta faticando (e non poco) alla Salernitana. Gli amaranto si aspettano molto da lui ma fin qui il matrimonio celebrato nella scorsa estate finora non ha prodotto i risultati sperati. Appena 2 gol e un assist in 22 partite. Troppo poco per un giocatore che, nelle scorse stagione, aveva abituato i fantallenatori a ben altri numeri. Con il Monza avrà l’occasione di rifarsi ma nel frattempo prendiamo in considerazione l’idea di tagliarlo. Chiudiamo con Antonin Barak che, di recente, ha affermato di essere frustrato per colpa dei pochi gol realizzati con la maglia della Fiorentina. Solo uno in 17 apparizioni, a cui vanno poi aggiunti i 3 siglati in Conference League e uno in Coppa Italia. Gli schemi di Vincenzo Italiano chiaramente non lo valorizzano. Cediamolo senza troppi patemi d’animo.