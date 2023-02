Inter-Porto, il verdetto su Lukaku-Dzeko: tutti i dettagli

Inter-Porto sarà teatro del ballottaggio offensivo tra Lukaku-Dzeko. Inzaghi potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi nel corso delle prossime ore dopo l’ultimissimo allenamento di rifinitura prima del match di San Siro

Andata degli ottavi di Champions League per sperare di archiviare il discorso qualificazione già nel match d’andata della doppia sfida contro i portoghesi. Inzaghi si affiderà al solito 3-5-2, ma attenzione agli ultimi dubbi di formazione. Come confermato dal tecnico nerazzurro in conferenza stampa, resta aperta la lotta intera tra Lukaku e Dzeko per una maglia da titolare.

La sensazione è che l’attaccante belga possa superare il centravanti bosniaco nelle gerarchie e affiancare Lautaro Martinez al centro dell’attacco nerazzurro. Gli ultimissimi dubbi, come detto, verranno sciolti dopo l’ultima rifinitura. Non solo Lukaku-Dzeko, occhio anche al possibile ballottaggio in mezzo al campo tra Brozovic-Mkhitaryan. Con il centrocampista croato, l’ex Roma scivolerebbe in panchina e Calhanoglu e Barella agirebbero da interni di centrocampo.

Con la presenza di Mkhitaryan dal primo minuto, invece, Calhanoglu sarà schierato nel ruolo di regista davanti alla difesa, con l’ex Roma dirottato nella posizione di mezz’ala sinistra con Barella confermato centrocampista di sinistra. Da sciogliere anche il dubbio Darmian-Dumfries, con il primo in netto vantaggio sul secondo. Anche in questo caso, però sono attese conferme dopo l’ultima rifinitura.

Inter-Porto, le probabili formazioni e ultime novità

Nessun dubbio sulla fascia sinistra: Dimarco sarà preferito ancora una volta a Gosens. L’ex Atalanta, non al meglio fisicamente, partirà dalla panchina. Ritornando al ballottaggio Lukaku-Dzeko, l’ex Chelsea resta favorito sull’ex Roma soprattutto dopo aver ritrovato gol e fiducia nell’ultima sfida di campionato contro l’Udinese. Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter potrebbe decidersi proprio dal percorso nerazzurro in Champions League, e superare il Porto negli ottavi di finale rappresenta il primo step in vista del futuro. Di seguito le probabili formazioni di Inter-Porto:

INTER (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Lukaku All. Inzaghi

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Grujic, Eustáquio, André Franco, Pepê; Taremi, Toni Martínez All. Conceicao