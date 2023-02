Milan, finalmente una buona notizia per Pioli: scattato il conto alla rovescia

Il tecnico del Milan sta recuperando buoni segnali dopo il periodo negativo della sua squadra: con l’Atalanta ci sarà una novità Con le ultime tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League, il Milan sembra aver ritrovato il sereno dopo una fase parecchio turbolenta. Contro Torino, Tottenham e Monza, i rossoneri si sono imposti con il minimo scarto. Tutte e tre le partite sono terminate infatti 1-0. Le notizie maggiormente confortanti per Stefano Pioli sono pertanto giunte dal reparto difensivo.

Proprio il pacchetto arretrato era sembrato in pesante difficoltà durante la crisi accusata dal Milan. Ora, complice pure il passaggio alla difesa a tre, i rossoneri hanno recuperato un po’ di fiducia ma l’allenatore di Parma può incassare un’altra notizia positiva a poche ora dal delicato confronto interno con l’Atalanta.

Milan, Maignan si è allenato con i compagni: i prossimi tre giorni diranno se potrà giocare contro l’Atalanta

Il Milan può riabbracciare Mike Maignan a distanza di cinque mesi. Il portiere francese è tornato ad allenarsi con i compagni dopo essersi lasciato alle spalle i problemi fisici che ne hanno condizionato la prima parte di stagione. Il giocatore, come scrive il ‘Corriere della Sera’, potrebbe già esserci nella sfida di domenica contro l’Atalanta, una sfida molto importante in chiave Champions League.



Le due squadre sono divise in questo momento da tre punti. Il Milan, a quota 44, occupa la quarta posizione in compagnia della Roma ma non può fermarsi perché alle sue spalle spingono la Lazio (42) e proprio gli orobici, intenzionati a recuperare l’Europa sfuggita nella passata stagione.

Contro la squadra di Gasperini, pertanto, Pioli potrebbe presentarsi con un ‘rinforzo’. Decisivi saranno i prossimi tre giorni. La scelta toccherà a questo punto pure al tecnico. Il portiere vuole recuperare il terreno perduto ma l’intenzione è quella di procedere con la massima cautela per evitare altri problemi. La decisione, dunque, sarà presa soltanto a ridosso della sfida.