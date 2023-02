Lazio, ansia Milinkovic Savic e Zaccagni: la situazione dall’infermeria

Milinkovic Savic e Zaccagni non saranno a disposizione di Sarri per il match di Europa League contro il Cluj. I due centrocampisti hanno accusato problemi intestinali e potrebbero tornare in campo solamente in vista della 24^ giornata contro la Sampdoria

Allarme Milinkovic Savic e Zaccagni in vista della sfida di Europa League contro il Cluj. Come confermato da Sarri in conferenza stampa, i due centrocampista non saranno a disposizione a causa di alcuni problemi gastrointestinali. Le loro condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma la loro presenta contro la Sampdoria non è a rischio.

Milinkovic Savic, dopo aver saltato la sfida contro la Salernitana non ha ancora recuperato al 100% e non è escluso che Sarri possa rinunciarci anche in occasione della 24^ giornata contro i blucerchiati. Stesso discorso per Zaccagni, fermo ai box e in dubbio per il prossimo match di campionato contro i blucerchiati.

In caso di stop forzato anche per la prossima sfida di campionato, Sarri potrebbe affidarsi a Vecino e Pedro. Il primo potrebbe prendere il posto di Milinkovic Savic, mentre il secondo potrebbe sostituire l’ex Verona. Occhio anche alle condizioni di Pedro, non al meglio dopo l’operazione al setto nasale. Anche le sue condizioni saranno da valutare dopo le valutazioni da parte dello staff medico biancoceleste.

Milinkovic Savic e Zaccagni fermi ai box: le probabili formazioni di Cluj-Lazio

Zaccagni proverà il recupero last minute, in caso contrario possibile chance dal primo minuto per Luka Romero. Sarri scioglierà gli ultimi dubbi dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Detto questo, restano da valutare anche i tempi di recupero di Romagnoli, il quale potrebbe tornare a disposizione solamente tra circa 15 giorni. Contro il Cluj occhio anche alla possibile presenza di Pellegrini, il quale potrebbe candidarsi per una maglia da titolare. Di seguito le probabili formazioni del match tra Cluj-Lazio:

CLUJ (4-4-2) – Scuffet; Manea, Kolinger, Burca, Camora; Deac, Muhar, Cvek, Krasniqi; Yeboah, Birligea. All. Petrescu

LAZIO (4-3-3) – Maximiano; Lazzari, Casale, Gila, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, L.Alberto; F.Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri