Lazio, la tegola colpisce il big di Sarri: è ufficiale

Bruttissime notizie per la Lazio. Maurizio Sarri dovrà fare a meno del big: un durissimo colpo in vista della corsa per un posto Champions.

La sconfitta contro l’Atalanta è stato un duro colpo per la Lazio. Con una zona Champions League così congestionata perdere uno scontro diretto significa purtroppo ritrovarti a retrocedere dalle posizioni che garantisco l’accesso alla massima competizione continentale fino alle posizioni che invece ti qualificano in Conference League.

Al momenti infatti i biancocelesti sono in 6a piazza, posizione che, in attesa di capire cosa accadrà in Coppa Italia significa qualificazione alla coppa europea meno prestigiosa. La classifica corta però può aprire a scenari di immediata rimonta. Il quarto posto infatti è a soli due punti e una combinazione di risultati favorevoli potrebbe riproiettare i biancocelesti al terzo posto già dalla prossima giornata.

Maurizio Sarri è concentratissimo. E spera di fare risultati contro una Salernitana che però, dal canto suo, sta vedendo avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione. Oltre alla difficoltà del match per il tecnico laziale c’è anche da registrare problemi di infermeria. Il difensore Romagnoli infatti si è fermato nel match contro l’Atalanta e le notizie che sono arrivate quest’oggi dal responso medico sono non disastrose, ma nemmeno tanto positive.

Lazio, Romagnoli out per 20 giorni: si prova il recupero contro il Napoli

Il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ha subito una lesione al bicipite della coscia sinistra durante la partita contro l’Atalanta. Il club biancoceleste tramite i suoi canali ufficiali ha comunicato che, dopo gli esami clinici effettuati presso l’International Hospital Paideia, è stato stimato un tempo di recupero di circa 20 giorni. Romagnoli potrebbe tornare in campo il 3 marzo contro il Napoli. In caso non dovesse farcela per il match contro i partenopei il suo rientro potrebbe slittare alla partita successiva contro il Bologna.

Romagnoli sta già seguendo le cure appropriate e verrà monitorato costantemente dallo staff medico biancoceleste. Si farà, come detto, di tutto per averlo a disposizione contro il Napoli. Certo invece il forfait per le partite contro Salernitana e Sampdoria.