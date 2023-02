Del Piero rivela l’allenatore che voleva strapparlo alla Juventus

Il Manchester United vola in Premier e in Europa League. Emerso, intanto, un aneddoto riguardante il club e Del Piero.

Il Manchester United, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, si è rilanciato ritrovando una compattezza impensabile fino a qualche mese fa. Il lavoro fatto dal tecnico Erik Ten Hag ha cominciato a produrre i frutti sperati ed ora i Red Devils sono tornati in piena corsa non soltanto per un piazzamento in zona Champions League ma anche per il titolo. L’Arsenal capolista, infatti, è distante appena 5 punti. Tutto è ancora possibile quindi in Premier League, ma intanto nella giornata odierna è emerso un aneddoto che lega gli inglesi ad Alessandro Del Piero.

L’ex capitano della Juventus, infatti, ha rivelato di essere stato molto vicino ad un trasferimento proprio allo United. L’operazione, poi, non è andata in porto a causa della volontà del numero 10 di restare in maglia bianconera e diventare un simbolo della Vecchia Signora. L’occasione per rivelare quanto siano state pressanti le avances degli inglese è arrivata nel corso del suo intervento negli studi di ‘Sky Sport’.

“Se Alex Ferguson voleva portarmi allo United? Sì si. Lo confermo. Quando ci aveva provato? Prima del 2000, ma in realtà anche dopo. Ma non fatemi dire altro che poi se no…”. Il matrimonio sperato dal tecnico scozzese non è quindi andato in scena, con Del Piero rimasto alla Juventus fino al termine del proprio contratto scrivendo pagine indelebili nella storia della società piemontese.

Juventus, la rivelazione di Del Piero

Quella di Del Piero ed il Manchester è una delle tante trattative di mercato che poi, per vari motivi, non si sono concretizzate. La sua figura è rimasta nel cuore dei tifosi. I quali, non a caso, hanno cominciato nelle ultime settimane a perorare sui social la sua candidatura a manager della nuova Juventus. Quello che accadrà, al momento, non è ancora chiaro. Di certo il Manchester, dopo averlo tentato, ha spostato altrove il proprio mirino.

Dopo l’addio di Ferguson, sulla panchina sono arrivati diversi allenatore che non sono riusciti a replicare i fasti dello scozzese. Con Ten Hag, invece, il vento è cambiato ed adesso la piazza sogna davvero di poter sollevare di nuovo al cielo un trofeo. In Premier, come detto, è tutto aperto mentre in Europa League dopo la vittoria sul Barcellona la qualificazione agli ottavi appare vicina.