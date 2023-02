Serie A, i top della giornata 23: Baschirotto insidia Kim

Baschirotto è una delle più grandi sorprese di questo campionato, anche contro l’Atalanta si è reso protagonista di un’ottima prestazione.

Il difensore del Lecce è stato scelto come il migliore di questo turno, insidia Kim in testa alla classifica generale dei difensori.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Stavolta hanno votato 2698 persone, vi ringraziamo per la partecipazione al sondaggio che ha stabilito dei verdetti importanti come per esempio un altro allungo di Osimhen con il compagno di squadra Kvaratskhelia che va a punti e lo insegue.

Perin si fa trovare sempre pronto

Perin ha una qualità che non è comune a tutti i portieri, anche se non gioca tanto si fa sempre trovare pronto. L’ha fatto anche domenica contro lo Spezia, facendo alcune parate importanti, decisive. Una prestazione apprezzata dai nostri utenti che l’hanno premiato con il 56%.

Insegue Tatarusanu (27% delle preferenze) che nella trasferta di Monza ha riscattato un po’ le tante polemiche con vari interventi. L’ha aiutato anche la fortuna sul palo di Ciurria.

Al terzo posto ci sta Skorupski (17%), decisivo per la vittoria del Bologna con il rigore parato a Sabiri.

Baschirotto ferma anche Boga e Hojlund, è nella scia di Kim

Il difensore del Lecce Baschirotto è la più grande rivelazione del campionato, diventa un nome anche per il commissario tecnico Mancini. Contro l’Atalanta ha realizzato un’altra prova di grande spessore, fermando anche Boga e Hojlund in varie occasioni.

La sua storia è una favola, Baroni l’ha adattato da terzino a centrale. Ha ben figurato in quasi tutte le gare, lo premia anche la classifica generale dei nostri utenti in cui sta insidiando Kim. Sono solo quattro le lunghezze di distanza dal centrale sudcoreano del Napoli che sta giganteggiando sia in serie A che in Champions League.

Al secondo posto nella nostra classifica della ventitreesima giornata c’è Rrahmani (19% delle preferenze) che venerdì scorso contro il Sassuolo ha disputato una prova straordinaria, risultando perfetto in tutte le scelte compiute in campo, sia a livello difensivo che nella gestione del pallone.

Si è rivisto un po’ del vero Spinazzola in Roma-Verona, quello delle notti magiche dell’Europeo. C’è stato anche il suo guizzo nel gol di Solbakken, un assist di tacco meraviglioso. Si ferma al 16% dei voti.

Chiude la graduatoria di giornata Alex Sandro, protagonista di una prestazione autorevole, da terzo di difesa, nel ruolo che ormai sta disputando con continuità. Quando la Juventus è sotto pressione, lavora bene e in più occasioni è prezioso nelle sue chiusure.

Mkhitaryan ha sbloccato l’Inter

Nelle partite e nelle stagioni ci sono i momenti-chiave. L’Inter, prima di battere l’Udinese, aveva pareggiato a Genova 0-0 sul campo della Sampdoria. Una sfida che aveva minato alcune certezze dei nerazzurri, contro l’Udinese a pochi giorni dalla Champions l’Inter aveva bisogno di spazzare via le scorie dello stop di Marassi.

La sfida ha un momento chiave: Success spreca la palla del 2-1, capovolgimento di fronte e Mkhitaryan con la qualità tecnica del suo repertorio ha riportato l’Inter in vantaggio. Una giocata che corona un secondo tempo da professore del centrocampo.

Ha preso il 44% dei voti vincendo il derby con Messias che da laterale destro nel 3-4-2-1 di Pioli si è reso protagonista di un’ottima gara. Ha incassato il 29% delle preferenze, si è proposto in varie occasioni e ha realizzato il gol della vittoria a Monza.

Orsolini (19% dei voti) sta crescendo nel suo rendimento, contro la Sampdoria è stato un’altra volta decisivo con il gol al 90′, una giocata di assoluto spessore che ha consentito al Bologna di portare a casa tre punti preziosi. Arriva dopo una partita ad alta intensità, fatta di strappi e giocate.

Chiude la graduatoria Cristante, che incassa il 7% delle preferenze. È l’uomo dell’equilibrio, il suo contributo magari non si nota ma è prezioso. Contro il Verona ha anche deviato un tiro di Doig oltre al consueto grande lavoro che svolge nella gestione delle due fasi di gioco.

Osimhen scappa ancora, Kvara lo insegue

Osimhen non si ferma più, è l’indiscusso capocannoniere del campionato. Ancora una volta domina la competizione degli attaccanti per questo turno dopo il bellissimo gol contro il Sassuolo, ha incassato il 51% dei voti.

Kvaratskhelia insegue nella classifica generale, a Reggio Emilia ha fatto una gara strepitosa, realizzando un gol meraviglioso oltre a tante altre giocate d’alta scuola. Prende il 26% dei voti dei nostri utenti.

Immobile (15%) è tornato al gol, ha trascinato la sua Lazio con la doppietta sul campo della Salernitana. È un’altra pagina del suo valore, della sua ascesa da bomber. La Lazio ha bisogno di lui in vista dei vari impegni che l’attendono, a partire dalla gara di ritorno di oggi contro il Cluj in Conference League.

Chi ha seguito il Bodo Glimt conosce il valore di Solbakken, del resto lo voleva anche il Napoli. L’ha dimostrato anche all’esordio all’Olimpico realizzando il gol decisivo per la vittoria contro il Verona. Si ferma al 9% nella nostra classifica.

La classifica della ventitreesima giornata

PORTIERI

Perin 5 punti

Tatarusanu 3 punti

Skorupski 2 punti

DIFENSORI

Baschirotto 5 punti

Rrahmani 3 punti

Spinazzola 2 punti

Alex Sandro 1 punto

CENTROCAMPISTI

Mkhitaryan 5 punti

Messias 3 punti

Orsolini 2 punti

Cristante 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 5 punti

Kvaratskhelia 3 punti

Immobile 2 punti

Solbakken 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: Kvaratskhelia va al secondo posto

PORTIERI

Meret 31 punti

Vicario 28 punti

Falcone 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Maignan 10 punti

Ochoa 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Silvestri 9 punti

Di Gregorio 9 punti

Audero 8 punti

Perin 7 punti

Carnesecchi 7 punti

Dragowski 7 punti

Handanovic 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Provedel 3 punti

Tatarusanu 3 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

Szczesny 2 punti

Skorupski 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Baschirotto 16 punti

Mazzocchi 10 punti

Di Lorenzo 10 punti

Dimarco 9 punti

Udogie 9 punti

Smalling 8 punti

Danilo 8 punti

Carlos Augusto 8 punti

Rrahmani 8 punti

Milenkovic 7 punti

Theo Hernandez 6 punti

Mario Rui 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Rrahmani 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Zappacosta 3 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Kalulu 2 punti

Spinazzola 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Posch 1 punto

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

Alex Sandro 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 19 punti

Tonali 18 punti

Koopmeiners 15 punti

Lobotka 15 punti

Barella 14 punti

Anguissa 11 punti

Zielinski 10 punti

Bennacer 8 punti

Frattesi 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Luis Alberto 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Rabiot 6 punti

Lazovic 6 punti

Kostic 5 punti

Elmas 5 punti

Samardzic 5 punti

Mkhitaryan 5 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Pereyra 2 punti

Ricci 2 punti

Sensi 2 punti

Marin 2 punti

Orsolini 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 45 punti

Kvaratskhelia 27 punti

Vlahovic 19 punti

Dybala 14 punti

Rafael Leao 10 punti

Lookman 10 punti

Lautaro Martinez 9 punti

Dzeko 8 punti

Immobile 8 punti

Arnautovic 6 punti

Simeone 6 punti

Felipe Anderson 5 punti

Zaccagni 4 punti

Abraham 4 punti

Berardi 4 punti

Giroud 4 punti

Beto 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Hojlund 3 punti

Laurientè 3 punti

Kean 3 punti

Nzola 2 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Luka Romero 2 punti

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto