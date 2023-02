Milan, Dahoud a parametro zero? Si può fare, ma ad una condizione

Il Milan prepara già il mercato della prossima stagione e pensa a Dahoud a parametro zero. Il colpo è possibile, ma ad una condizione.

È l’identikit del calciatore che Stefano Pioli, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando da tempo per il proprio Milan. Il 27enne Dahoud è un profilo che affascina e non poco i rossoneri, che guardano sempre con grande interesse le migliori occasioni di mercato. Il centrocampista tedesco è in scadenza contrattuale con il Borussia Dortmund al prossimo 30 giugno e dalla Germania vociferano: il suo futuro potrebbe presto parlare italiano.

Già negli scorsi giorni, i media teutonici avevano accostato il nome di Dahoud a Napoli e Milan. Secondo quanto raccolto da SerieANews.com, però, risulta tutto ancora prematuro. Per i rossoneri il suo profilo è poco più di un’idea. Molto gradita sì, ma pur sempre tale ed embrionale. Di certo, l’operazione per il centrocampista del Dortmund sarebbe perfettamente in linea con quella che è la politica zero aste e costi contenuti della dirigenza rossonera, che considera anche la carta d’identità del tedesco ancora molto vantaggiosa.

Milan, Dahoud si può fare ad una sola condizione. Ed intanto sul calciatore si profila la Premier League

Operazione Dahoud che il Milan, però, potrebbe portare avanti dinanzi ad una sola condizione: la qualificazione alla prossima Champions League. Non solo per una questione economica, ma anche per una questione di appeal. Sul calciatore si sta iniziando a profilare anche l’interesse della Premier League, con il Leicester City ed il Newcastle che rischiano di farci più di qualche pensierino.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, un indizio comincia a diventare una prova: la volontà di Dahoud di lasciare la Bundesliga. Gli estimatori in Germania non mancano certo al centrocampista del Borussia Dortmund, con lo stesso Eintracht di Francoforte che risulta disposto a tentarlo in caso di partenza di Sow o Kamada al termine della stagione. Il Milan, intanto, resta alla finestra: in caso di qualificazione alla Champions League e dinanzi alle giuste condizioni, Maldini può affondare davvero il colpo per Dahoud.