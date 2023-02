Facchetti jr: “Inter, non solo la vittoria. Inzaghi ha un vantaggio. Occhio al Napoli in Champions”

Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex calciatore dell’Inter Giacinto Facchetti, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di SerieAnews.com

L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto di misura grazie a Lukaku nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League. Noi di SerieAnews.com abbiamo commentato la sfida e intervistato anche su altri temi Gianfelice Facchetti, attore e scrittore nonchè figlio dell’ex leggenda nerazzurra Giacinto Facchetti. Tanti i temi trattati e Gianfelice ha commentato cosi la sfida di ieri:

“Sapevamo che la partita dell’Inter contro il Porto non era semplice, i portoghesi sono un avversario ostico e che fanno la propria partita. Il club nerazzurro ha giocato e poteva vincere anche con più di un gol di scarto, ma il Porto ha avuto le sue chance ed anche l’Inter ha corso qualche rischio. Era meglio avere due gol di vantaggio, ma anche questo piccolo vantaggio sarà utile per il match di ritorno. Il Porto è una squadra poco abituata ad attaccare, non sembra avere nelle sue corde queste caratteristiche ma dovrà farlo in ogni caso in Portogallo”.

Facchetti jr. ha proseguito parlando anche dei singoli: “Oltre alla vittoria Inzaghi ha finalmente ritrovato Brozovic, Lukaku e Gosens che sono entrati bene nella sfida di Champions”.

Inter, Facchetti su Lukaku e Lautaro Martinez

Gianfelice ha parlato cosi riguardo il futuro di Lukaku in maglia nerazzurra: “Credo sia ancora presto e molto dipenderà dalla seconda parte di stagione. L’Inter ha determinati accordi con l’Uefa e ha necessità di avere un bilancio in attivo. Romelu ha un impatto economico molto pesante e quindi verranno fatte le opportune valutazioni”.

Sul futuro capitano: “Credo che la scelta di Lautaro Martinez accontenti tutti. E’ una figura adatta ed anche nella sua prima volta da capitano ha avuto un ottimo impatto. Ha uno spiccato senso di capacità morale”.

Facchetti sul Napoli e sulla Juventus

Non potevano mancare i complimenti al Napoli di Spalletti e su questo Gianfelice Facchetti ha le idee chiare: “Non voglio tirarla ai napoletani e a Napoli, una città che mi è simpatica. Credo che gli azzurri e Spalletti viaggino verso uno scudetto assolutamente meritato. La società ha avuto un grande scouting pescando particolari giocatori e Spalletti, dopo anni, sembra aver finalmente raggiunto quella leggerezza tale che gli consente di mettere a frutto le sue capacità come tecnico. Io credo che gli azzurri non abbiano limiti neanche in Champions League, una Champions diversa dal passato. Il City è in difficoltà, il Real Madrid è sempre il Real, ma ha perso qualcosa rispetto al passato e gli azzurri non hanno limiti, possono giocarsela con i club migliori anche in Champions”.

Riguardo la situazione della Juventus e le indagini date con l’operazione Prisma Facchetti Jr. non si sbilancia: “Non voglio sostituirmi a chi di dovere e ha questi ruoli per giudicare, ma credo che, come dimostrato anche con Barcellona e City in Europa, si voglia mettere un freno al mondo del calcio e alle spese degli ultimi anni”.