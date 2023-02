Calciomercato Inter, Ausilio visiona il post Skriniar: la situazione

L’Inter ha vinto l’andata contro il Porto, ma Ausilio è già attivo in sede di calciomercato per cercare di prendere il sostituto di Skriniar.

Dopo la vittoria contro l’Udinese di Andrea Sottil, l’Inter di Simone Inzaghi si è ripetuta anche in Champions League. I nerazzurri, infatti, hanno battuto mercoledì scorso il Porto dell’ex interista Sergio Conceicao nell’andata dell’ottavo di finale della massima competizione europea per club.

Il successo della ‘Beneamata’ è sicuramente meritato, anche se ha sofferto gli attacchi della squadra lusitana. Il Porto, infatti, ha avuto anch’egli qualche occasione di passare in vantaggio, ma la svolta della gara è arrivata al’78’ della seconda frazione di gara con l’espulsione per doppia ammonizione di Otàvio.

Il gol decisivo, infatti, è stato realizzato da Romelu Lukaku appena sei minuti dopo. Questo risultato è sicuramente importantissimo per il match di ritorno che si giocherà il prossimo 14 marzo in Portogallo. Tuttavia, ovviamente, la qualificazione ai quarti di finale della Champions League è ancora molto lontana dall’essere raggiunta. L’Inter è attesa adesso dalla partita di domani contro il Bologna di Thiago Motta, ma bisogna registrare anche delle importanti notizie in sede di calciomercato.

Calciomercato Inter, Piero Ausilio giovedì era all’Olimpico per guardare da vicino Oumas Solet del Salisburgo: il francese è il designato per sostituire MilanSkriniar

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, Piero Ausilio giovedì sera era allo Stadio Olimpico per assistere alla gara di Europa League tra la Roma ed il Salisburgo. Proprio tra le fila del club austriaco c’è il calciatore che interessa tanto al dirigente interista.

Piero Ausilio è andato di fatto a vedere da vicino la prestazione di Oumas Solet. Il 23 difensore centrale francese, sempre come scritto dal giornale sportivo, sarebbe il candidato numero uno per sostituire l’anno prossimo Milan Skriniar nella squadra di Simone Inzaghi. Lo slovacco, infatti, lascerà a giugno l’Inter per andare a giocare in Francia con la maglia del PSG.