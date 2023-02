Calhanoglu cuore nerazzurro, rinnovo con l’Inter fino al 2026: le cifre

L’Inter non intende più commettere passi falsi sul mercato e per questo motivo sono iniziati già da tempo i colloqui con l’agente di Hakan Calhanoglu. Le novità.

L’Inter, dopo tutto quello che è successo con Milan Skriniar (il mancato rinnovo, il passaggio al PSG a parametro zero con il prossimo giugno, le dichiarazioni del suo procuratore), non intende commettere nuovamente gli stessi passi falsi. Motivo per cui vuole blindare i suoi big e tra questi la priorità è data ora ad Hakan Calhanoglu.

Hakan Calhanoglu, arrivato a zero cambiando sponda del Naviglio dicendo addio al Milan il primo luglio del 2021, è diventato un giocatore per l’Inter. Ha dimostrato di avere carattere e senso di leadership. Le qualità d’altro canto non sono mai state messe in dubbio da società e tifosi.

Il suo attuale contratto è in scadenza al 30 giugno del 2024, ma l’Inter intende muoversi con largo anticipo. Per evitare che la situazione si possa potenzialmente complicare e per evitare di perdere eventualmente il giocatore a parametro zero. Ecco allora quali sono gli ultimi aggiornamenti sui colloqui tra club e agente.

Calciomercato Inter, nel mirino c’è il rinnovo di Calhanoglu: ecco quando può arrivare la firma

Hakan Calhanoglu è diventato un faro all’interno delle file dell’Inter. In assenza di Marcelo Brozovic per infortunio, è stato un valido sostituto in cabina di regia. E si è sempre messo a completa disposizione del club, anche quando l’umore e i risultati non erano dei migliori.

Per questo motivo l’Inter vuole blindare la sua permanenza. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, i colloqui con il suo procuratore sono già stati avviati da tempo. L’incontro decisivo, per poter apporre nero su bianco la firma sul prolungamento fino al 2026, dovrebbe avvenire dopo la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.

Per il turco il club nerazzurro ha messo sul tavolo delle trattative l’ingaggio che offre solamente ai suoi top, ovvero ben 6 milioni di euro. Dopo Matteo Darmian, dovrebbe perciò essere proprio Hakan Calhanoglu il prossimo a voler continuare insieme ai nerazzurri.