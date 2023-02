Inter, la Champions pesa e il Bologna fa un favore al Napoli

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Bologna e l’Inter con il risultato di 1-0 a favore di padroni di casa.

Dopo la vittoria in Champions League contro il Porto, l’Inter di Simone Inzaghi è scesa in campo quest’oggi per sfidare un’altra squadra guidata da un altro ex nerazzurro, ovvero il Bologna di Thiago Motta.

L’Inter ha sofferto tanto nel primo tempo. Il primo sussulto della gara, infatti, è stato creato dai padroni di casa, ovvero quando Orsato, dopo aver rivisto l’azione al VAR, ha annullato il gol di Barrow per un fuorigioco attivo di Dominguez. Dopo due minuti, il Bologna ha avuto una doppia occasione: ovvero parata di Onana sul tiro Cambiaso e la successiva traversa colpita da Soriano.

Gli uomini di Simone Inzaghi si sono svegliati alla mezz’ora prima con l’occasione di Mkhitaryan e poi con quella di Lautaro Martinez. Anche il secondo tempo è iniziato con una possibilità per l’Inter, ovvero con il tiro alto da ottima posizione da parte di Calhanoglu.

Dopo questo tentativo del turco, il Bologna si è rifatto avanti ma è stato bravo Onana a respingere sia la conclusione di Soriano che di Dominguez. Nella ripresa, sicuramente, l’Inter è stata più attiva in attacco, vista anche l’opportunità capitata a Romelu Lukaku respinta da Skorupski.

L’Inter cade a Bologna per colpa del gol di Orsolini: il Napoli vola a +18

AL 71’ ci ha provato Dzeko, ma il portiere polacco si è fatto trovare ancora pronto. Dopo cinque minuti, però, l’Inter ha subito il gol realizzato da Orsolini, bravo a sfruttare un buco difensivo nerazzurro.

La gara si conclude con la respinta di Skorupski sul tiro di Dzeko, ma l’Inter ha comunque confermato la poca continuità a livello di prestazioni. Un’altra volta, dopo una grandissima partita contro una big, gli uomini di Simone Inzaghi infatti hanno deluso a livello di gioco. Il Bologna, di fatto, ha messo in seria difficoltà la ‘Beneamata’ per tutto l’arco della partita.

I nerazzuri hanno adesso la bellezza di diciotto punti di svantaggio sul Napoli, il quale è ormai sempre più vicino alla vittoria del campionato.