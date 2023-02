Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi: il sacrificio sul mercato farà meno male

Il mercato dell’Inter dovrà portare dei milioni in cassa in seguito ad alcune cessioni, ma cambiano le carte in tavola per Zhang

A breve, l’Inter scenderà in campo al Dall’Ara contro il Bologna. Uno stadio che ha portato alla sconfitta decisiva per la vittoria dello scudetto per il Milan nella scorsa stagione. Sarà molto interessante capire come sta la squadra di Simone Inzaghi dopo la vittoria contro il Porto in Champions League di qualche giorno fa. L’1-0 dà fiducia in vista del ritorno al Do Dragao, anche se non mette al sicuro la qualificazione. In Portogallo sarà una vera e propria battaglia e bisognerà tenere i nervi ben saldi.

Perché il Porto è una squadra difficile da affrontare, che oltre a essere forte tecnicamente innervosisce molto gli avversari. E’ successo anche nella sfida d’andata con qualche scintilla tra Dimarco e Otavio. E la qualificazione ai quarti di finale potrebbe portare una gioia molto importante a Inzaghi, non solo a livello calcistico, ma anche economico. Ci sperano Marotta e Zhang, che hanno perso tanti soldi in seguito all’addio a parametro zero di Milan Skriniar al PSG. Servirà, dunque, una cessione che metta a posto il bilancio e i maggiori indiziati sembrano essere Denzel Dumfries o Marcelo Brozovic.

Inter, per l’estate servono ‘solo’ 30 milioni

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il prossimo mercato dell’Inter sarà da scudetto. Questo grazie al sacrificio che verrà fatto l’estate prossima, perché grazie al percorso in Champions League sarà di 30 milioni di euro e non di 60. Una cifra che potrebbe essere ancora più bassa se i nerazzurri arrivassero ai quarti di finale battendo il Porto. Resterebbe nel programma di Marotta vendere un big, che però potrebbe avere maggiormente calma nel farlo senza svendere nessuno.

Si sta parlando molto dell’addio di Denzel Dumfries, cercato con insistenza dal Chelsea che vuole un rinforzo a destra. Ma anche di Marcelo Brozovic, che interessa molto al Barcellona. Il centrocampista croato potrebbe trovarsi in uno scambio con Franck Kessié, che tornerebbe a Milano dopo l’esperienza rossonera.