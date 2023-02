Reti e spettacolo allo Stadium: la Juve abbatte il Toro 4 a 2

Finisce con una vittoria della Juventus il derby di Torino. Per Allegri è la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Dura un tempo la speranza del Torino di uscire dal derby della Mole con una vittoria e comunque con un punto in classifica. Nel posticipo di questa sera ad imporsi è infatti la Juventus. Gli uomini di Allegri vincono 4-2 e portano a casa tre punti importantissimi.

E dire che il match l’aveva aperto il Torino con Karamoh, il quale dopo soli 2′ di gioco portava i granata in vantaggio all’Allianz Stadium. Il vantaggio dura però solo un quarto di giro d’orologio. Infatti al 16′ è Cuadrado a pareggiare la situazione e portare il match sul punteggio di 1-1. Il Toro però ingrana e a fine primo tempo con Sanabria su assist di Ilic fa 1-2.

Sembrerebbe che la prima frazione possa chiudersi con il vantaggio ospite, ma Danilo scombina i piani di Juric, fa 2-2 in pieno recupero, e consente ad Allegri di andare a riposo in pareggio. Il mister bianconero setta la squadra negli spogliatoi e nella ripresa al 71′ la Juventus passa in vantaggio con Danilo. Sull’onda lunga del vantaggio poco dopo arriva anche il 4-2 a firma Rabiot che chiude così il match.

Juventus, vittoria nel derby e zona europea di nuovo in vista

Per la Juventus si tratta della quarta vittoria consecutiva. I bianconeri, dopo un periodo di appannamento, stanno riprendendo a macinare vittorie e punti. In questo momento si trovano al settimo posto che, con qualche incastro favorevole dalla Coppa Italia, significherebbe già zone europea. In ogni caso l’Atalanta sesta in classifica in questo momento dista solo 6 punti. Senza la penalizzazione di 15 punti invece i bianconeri sarebbero a quota 50 punti, al secondo posto in solitaria dietro il Napoli capolista, a +3 dalla coppia Inter e Milan.

Ecco la classifica: Napoli 65; Inter 47; Milan 47; Lazio 45; Roma 44; Atalanta 41; Bologna 35; Juventus 35 (-15); Torino 31; Udinese 31; Monza 29; Empoli 28; Fiorentina 28; Sassuolo 27; Lecce 27; Salernitana 24; Spezia 20; Hellas Verona 17; Cremonese 12; Sampdoria 11