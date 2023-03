In Liga vogliono sospendere il campionato: il comunicato spiazza tutti

Incredibile quanto accaduto in Liga. Per una dimenticanza del VAR c’è addirittura la richiesta di sospendere il campionato.

Incredibile quanto sta succedendo in Spagna. La Liga rischia di essere sospesa e tutto questo per una dimenticanza del VAR. Tifosi e addetti ai lavori spagnoli sono con il fiato sospeso per la decisione.

Ma andiamo con ordine: tutto succede il 16 gennaio scorso. A circa 10′ dalla fine l’ex Roma Ezequiel Ponce segna il gol che regala il definitivo 1-1 all’Elche sul campo del Cadice. Il club valenziano, ultimo in Liga, riesce così a strappare un punto sul campo del Cadice in piena corsa salvezza.

Il problema è che quel gol è stato segnato partendo da una situazione di fuorigioco. In diretta l’arbitro non si è accorto di nulla e nemmeno il guardalinee. A questo punto sarebbe dovuto intervenire il VAR, ma non l’ha fatto. Sul proseguo dell’azione Ponce ha poi siglato il gol che ha fatto infuriare il Cadice e che ha portato all’inizio dell’iter di ricorsi al fine di annullare la rete incriminata e di far giocare gli ultimi minuti di partita.

Liga, il Cadice non ci sta: l’errore arbitrale potrebbe portare alla sospensione del campionato.

Il Comité de Competición è stato il primo organo interpellato dal Cadice il quale, stando a quanto si legge su Tuttomercatoweb, chiedeva il rigiocare gli ultimi 9 minuti di partita. Naturalmente partendo da una situazione di vantaggio con il gol incriminato annullato. Di fronte però al fatto che il Comité de Competición si è dichiarato non competente sul fatto, il club andaluso ha deciso di fare un altro ricorso al TAS.

Il Cadice infatti, arrivati a questo punto, chiede la sospensione dell’intero campionato fino a quando non verrà presa una decisione sul gol di Ponce. Per il Cadice eventuali due punti in più in classifica sarebbero fondamentali in ottica corsa salvezza, visto che gli andalusi si trovano a soli 2 punti di vantaggio dal Valencia terzultimo in classifica. Per l’Elche, sempre più ultimo e condannato alla retrocessione, un punto tolto cambierebbe relativamente poco.