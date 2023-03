Roma-Juventus, Allegri ha già deciso su Pogba e Chiesa

Roma-Juventus rappresenterà una delle supersfide della prossima 25^ giornata di campionato. Padroni di casa a caccia di riscatto dopo il brutto passo falso contro la Cremonese. Juventus a caccia della clamorosa rimonta Champions

Dieci punti da recuperare in attesa di capire quale sarà il verdetto del ricorso al Coni per i 15 punti di penalizzazione. La Juventus proverà a confermare l’ottimo periodo di forma dopo il successo per 4-2 nel derby contro il Torino. Occhio alla Roma, reduce dal brutto ko contro la Cremonese e pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di tenere vive le speranze qualificazione al 4° posto in vista della prossima Champions League.

Ritornando alla Juventus, Allegri potrebbe aver già sciolto i dubbi per la sfida dell’Olimpico. Il tecnico bianconero si affiderà al solito 3-5-2, con Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa. A centrocampo tornerà Locatelli, mentre Paredes partirà ancora una volta dalla panchina. Il centrocampista argentino è diventato un vero e proprio caso. Attenzione anche alla conferma di Fagioli, mentre Pogba partirà ancora dalla panchina.

Nessuna forzatura per il centrocampista francese, così come per Chiesa. L’ex Fiorentina, salvo clamorosi colpi di scena, si accomoderà nuovamente in panchina e subentrerà a gara in corso. Partirà dalla panchina anche Bonucci, non ancora al 100%. Il capitano bianconero, a prescindere dal suo recupero totale, difficilmente tornerà a recitare una parte da titolare al centro della difesa bianconera.

Roma-Juventus, le probabili formazioni: le scelte di Allegri

Come anticipato, Locatelli riprenderà spazio in mezzo al campo, mentre Cuadrado contenderà una maglia da titolare a De Sciglio. Ballottaggio serrato sulla destra, mentre sulla sinistra agirà Kostic. Nessun dubbio per quel che riguarda la coppia offensiva: sarà Di Maria ad affiancare Vlahovic al centro dell’attacco. Di seguito le probabili formazioni di Roma-Juventus, match valido per la 25^ giornata di Serie A:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Kostic; Di Maria, Vlahovic.