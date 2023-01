L’errore di Allegri con Chiesa: il retroscena che nessuno ha notato

Chiesa esterno destro di centrocampo nel 3-5-2 disegnato da Allegri: è stata questa la mossa che ha fatto storcere il naso alla critica e ai tifosi bianconeri. La sensazione è che il tecnico bianconero abbia forzato una mossa tattica senza particolari benefici

Napoli a valanga, e Juventus al tappeto. Sono passati diversi giorni dalla disfatta bianconera nel match del Maradona valido per la 18^ giornata di Serie A. Bianconeri abulici, vulnerabili e mai pericolosi in zona offensiva. Milik troppo isolato e fase offensiva affidata solamente ai lampi di luce di Di Maria, messi in monstra solamente a fase alterne. La solidità difensiva della Juventus si è letteralmente sgretolata di fronte allo strapotere atletico del Napoli.

Osimhen e Kvaratskhelia hanno demolito il castello bianconero, paradossalmente senza grandissima fatica. C’è un aspetto tattico che ha scatenato l’ira dei tifosi della Juventus, ovvero la posizione di Chiesa, schierato come esterno destro nella linea a cinque dei centrocampisti. L’ex Fiorentina, visibilmente sacrificato in fase di contenimento, ha cambiato marcia solamente dopo il trasferimento nella fascia sinistra nel 3-4-3 disegnato da Allegri dopo il gol del 2-0 del Napoli.

Perchè sacrificare Chiesa in un ruolo non suo? Perchè non utilizzarlo in una posizione più avanzata, magari partendo da sinistra? Di fatto, proprio dal versante mancino, Chiesa ha messo in monstra le sue azioni più pericolose, sia contro il Napoli, sia nelle ultime partite disputate dopo il ritorno dall’infortunio.

Chiesa e il nuovo aspetto tattico: Allegri pensa alle novità

Come accennato, Chiesa ha messo in luce le sue migliori prestazioni partendo largo a sinistra. In quella posizione, come confermato dal campo, l’ex Fiorentina ha evidenziato la sua abilità nell’uno contro uno, andando spesso alla conclusione verso la porta avversaria. Punto interrogativo tattico, ma anche dal punto della gestione del giocatore. Perchè Allegri ha scelto di schierare Chiesa titolare nonostante la sua condizione fisica non ancora al meglio?

Chiesa, dal canto suo, fino alla sfida contro il Napoli, era stato decisivo e devastante subentrando dalla panchina. Cosa ha spinto Allegri a cambiare registro tattico e mettere da parte la svolta tattica del 12° uomo subentrato dalla panchina? Una risposta semplice a posteriori, ma un’analisi che dovrebbe far riflettere in vista del proseguimento della stagione.