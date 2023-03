Benfica, Grimaldo scuote il mercato: asta possibile, occhio a Real Madrid e Juve

Il terzino spagnolo Alejandro Grimaldo si candida ad essere uno dei gioielli della prossima sessione di calciomercato.

Il Benfica di Alejandro Grimaldo è una delle squadre rivelazioni di questa stagione. Se in Portogallo nessuno aveva dubbi sulla squadra, è in Europa che il club di Lisbona ha raggiunto le maggiori soddisfazioni. Il Benfica ha eliminato nel girone la Juventus ed ha concluso il gruppo davanti al Psg di Leo Messi e Kylian Mbappe. La squadra di Jorge Jesus ha vinto il match di andata degli Ottavi di finale e vede ora i Quarti davvero ad un passo.

Ora tutti si chiedono dove questo Benfica può arrivare e in questa squadra il terzino Grimaldo ha grandi meriti. Il calciatore ha fornito ottimi risultati sia a livello offensivo che a livello difensivo ed è un’arma micidiale per Jorge Jesus, che, non rinuncerebbe a lui in alcun modo.

Grimaldo, confrontato con altri calciatori nel suo ruolo, viene visto come una grande opportunità. Alejandro è il settimo calciatore con più presenze nella storia del Benfica ed è un perno del club. Nel match valido per gli Ottavi di finale contro il Club Brugge ha disputato la sua 50esima sfida con la maglia del Benfica in Champions League, numeri a dir poco considerevoli.

Grimaldo oggetto di mercato, i numeri parlano chiaro

Il Real Madrid ha Mendy nel suo ruolo, la Juventus ha Alex Sandro e diversi top club europei non hanno veri e propri fenomeni nel ruolo di terzino sinistro. Il Chelsea ha pagato quasi 70 milioni di euro Cucurella ed i numeri del terzino del Benfica non sono affatto inferiori a quello del calciatore dei Blues. Tra l’altro Grimaldo ha il contratto in scadenza a giugno e può firmare a costo zero attualmente con qualsiasi club.

Il Real Madrid, negli ultimi anni, ha spesso investito su giocatori talentuosi e a parametro zero, basti pensare ai casi dei difensori Alaba e Rudiger. A fine anno il Real potrebbe investire in un terzino sinistro e l’opzione Grimaldo appare molto intrigante, soprattutto nel rapporto qualità prezzo. Nel Borussia Dortmund c’è invece Guerreiro ed anche i suoi numeri non sono come quelli di Alejandro, davvero incredibili. Negli ultimi mesi si è parlato del forte interesse di Borussia Dortmund e Juventus, e a gennaio anche club ‘minori’ come Nottingham Forest e Nizza ci hanno provato. Il Benfica vorrebbe rinnovare il suo gioiello, ma questa situazione è tutt’altro che semplice. Dal Real Madrid alle altre big europee, si configura una vera e propria asta per Grimaldo.