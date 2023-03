Atalanta, che succede? Gasperini alla prese con una nuova crisi

Soltanto un punto raccolto dall’Atalanta nella sfida di oggi contro l’Udinese. Cosa sta succedendo alla squadra di Gasperini?

L’Atalanta vive una piccola crisi? Gli ultimi risultati della squadra nerazzurra hanno inevitabilmente acceso un campanello d’allarme in quel di Bergamo. Gasperini è alle prese con un momento molto particolare, con la sua squadra che di fatto non riesce più a vincere. La radice della crisi, però, va ricercata indietro nel tempo e non soltanto negli ultimi match. Guardando al rendimento della Dea nell’ultimo mese è mezzo, appare evidente come per i ragazzi di Gasperini ci sia qualcosa che non va soprattutto in termini di risultato.

Un solo pinto nelle ultime tre partite rappresenta ovviamente un tema da affrontare, soprattutto perché cinque punti sono stati lasciati a Lecce ed Udinese, compagini ampiamente alla portata della squadra che ha raggiunto la zona alta della classifica. Nelle ultime otto partite tra Coppa Italia e campionato l’Atalanta ha vinto soltanto due partite. Un bottino troppo misero per la squadra ha incantato l’Italia con il suo gioco soprattutto a ridosso dell’autunno.

Atalanta, ormai è crisi: cosa deve fare Gasperini?

Qualcosa si è inceppato. L’Atalanta ha fatto un solo gol nelle ultime tre partite, soltanto tre gol nelle ultime cinque. Un bottino amarissimo, che sottolinea come ci sia un problema anche nella parte alta del campo. Lookman ed Hojlund, giocatore che hanno brillato con la maglia nerazzurra al punto da attirare l’attenzione di grandi top club europei, hanno avuto un calo di rendimento importante. Se è vero che il giocatore danese ha segnato due degli ultimi tre gol della Dea, Lookman si è totalmente bloccato.

Da dove deve ripartire Gasperini? Di sicuro serve ritrovare serenità ed una dimensione chiara per la sua squadra. Attualmente l’Atalanta è sesta in classifica, posizione che varrebbe l’accesso alla prossima Conference League. Fino a qualche settimana fa la Dea sembrava legittimare una posizione ben più alta, inquadrata addirittura nella lotta Champions.

Oggi la squadra sembra molto lontana da quest’ultimo obiettivo. A Gasperini il compito di nascondere la classifica ai suoi giocatori e tenerli concentrati sul campo, partita dopo partita. Da capire, poi, anche la condizione fisica di alcuni giocatori che hanno evidentemente avuto un calo di rendimento.