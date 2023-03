L’Inter può dare un (altro) bruttissimo dispiacere al Milan

In attesa della gare di questa giornata di campionato, l’Inter potrebbe un altro dispiacere al Milan in sede di calciomercato.

Nonostante il ko del Napoli di ieri sera contro la Lazio, per le sorti del campionato non dovrebbe cambiare nulla. Il team campano, di fatto, si è conquistato il lusso di poter gestire questa seconda fase della stagione, visto il grandissimo margine che ha sulle sue dirette inseguitrici.

Al secondo posto, infatti, c’è adesso proprio la Lazio di Maurizio Sarri che, però, ha ben 17 punti di distacco dal Napoli capolista. Questo scenario di dominio degli uomini di Luciano Spalletti, di fatto, non cambierebbe neanche se l’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli dovessero battere, rispettivamente, il Lecce e la Fiorentina.

Le due milanesi, in caso di successo, si porterebbero di fatto a 15 punti dal Napoli. Tuttavia, Inter e Milan hanno comunque l’obbligo di vincere, vista la grandissima lotta per aggiudicarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Con il successo di ieri al Maradona, la Lazio si è portata al secondo posto, complicando ancora di più la situazione in classifica dietro alla squadra guidata da Luciano Spalletti.

Milan, Kessie è il primo obiettivo dell’Inter per sostituire Brozovic: i dettagli

Tuttavia, in attesa delle gare di questa giornata, l’Inter può dare un altro dispiacere al Milan in sede di calciomercato. Come riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Beppe Marotta si starebbe muovendo per prendere Kessie dal Barcellona. L’ivoriano, che ha lasciato il team rossonero l’anno scorso a parametro zero per giocare con il team di Xavi, sarebbe l’obiettivo numero per sostituire Marcelo Brozovic.

Il futuro in nerazzurro del croato, infatti, non è più così, visto sia le frizioni con i dirigenti dell’Inter che gli ottimi risultati forniti da Calhanoglu davanti alla difesa. Proprio il turco rappresenta il primo sgarbo della ‘Beneamata’ al Milan in sede di calciomercato. Il centrocampista ha sposato la causa interista nell’estate del 2021 dopo aver lasciato anch’egli a parametro zero la squadra di Stefano Pioli.