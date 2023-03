Juve, Allegri: “Meritavamo noi, ma nel calcio meritare non serve a nulla”

Il tecnico della Juve Max Allegri ha parlato dopo il posticipo della venticinquesima giornata contro la Roma

Nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A la Roma ha battuto la Juve per 1 a 0. Tre pali, due miracoli di Rui Patricio ed Allegri ha subito il famigerato ‘corto muso’ che spesso ha utilizzato nel corso della sua carriera. Grazie a questo successo la Roma ha raggiunto il Milan al quarto posto in classifica ed è in corsa più che mai per la qualificazione alla Champions League.

Per i bianconeri ora il sogno europeo è sempre più complicato e l’opzione più semplice sarebbe raggiungere la Champions mediante la vittoria in Europa League. Nonostante il ko il tecnico della Juve Massimiliano Allegri è apparso abbastanza soddisfatto della prova ed ha commentato ai microfoni di DAZN:

“E’ stata una partita scorbutica, nel primo tempo potevamo fare di più ma loro hanno corso molto. Loro nel secondo tempo stavano calando, ma poi hanno fatto quel gran gol ed alla fine è arrivata la sconfitta. Arriva un ko in un match dove potevi sfruttare meglio le occasioni a disposizione”.

Juve, Allegri e la questione gioco

Nel corso dell’intervista Allegri è tornato ancora una volta sulla questione gioco, una situazione che lo ha visto spesso polemizzare recentemente. Allegri ha glissato: “L’obiettivo della nostra squadra è raggiungere quelle davanti e stasera anche con un pari potevamo tenere la Roma a nove punti. Meritavamo noi, ma nel calcio meritare non serve a niente: se vinci sei bravo, se perdi hai sbagliato qualcosa”.

Infine una battuta anche su Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ancora una volta ha deluso le aspettative, ha mancato il gol ed ha offerto una prova poco convincente. Allegri però, incalzato sul momento no del suo centravanti, ha risposto: “Dusan segna meno, ma stasera ha fatto bene a livello tecnico ed ha avuto anche delle occasioni. Penso che ha fatto meglio dell’ultima gara e con Chiesa vicino abbiamo creato anche maggiori opportunità”.