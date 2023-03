Un eurogol di Mancini regala la vittoria alla Roma, Juve ko di misura

Vittoria della Roma nel posticipo domenicale. I giallorossi superano la Juventus e piazzano tre punti importantissimi in ottica Champions.

Secondo big match della giornata di Serie A. Dopo Napoli-Lazio, partita che ha visto la sconfitta degli uomini di Spalletti nei confronti dei biancocelesti, sorride anche l’altra romana. La Roma infatti porta a casa lo scalpo della Juventus e piazza tre punti importantissimi per la corsa Champions League.

Dopo la sconfitta arrivata in maniera clamorosa contro la Cremonese, per la Roma c’è il pronto riscatto contro una Juventus che, nelle ultime partite, era apparsa molto in forma. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, in cui le migliori occasioni sono di marca bianconera, ad inizio ripresa è Mancini a trovare il goal.

Allegri prova a ribaltarla giocandosi anche la carta Pogba, Chiesa e Kean, che però viene espulso dopo pochissimi secondi dal suo ingresso. La Juventus crea portando diversi problemi a Rui Patricio. La Roma però, come detto, regge e, dopo 7 minuti di recupero concessi, porta a casa i tre punti.

Roma, vittoria fondamentale contro la Juventus: ecco come cambia la corsa Champions

Il successo dei giallorossi ha un fortissimo impatto sulla corsa Champions League. Il successo dei giallorossi, che rispondono così a Lazio ed Inter, inguaia il Milan sconfitto a Firenze. Adesso è l’Inter al secondo posto in classifica, la Lazio al terzo, mentre la Roma aggancia il Milan al quarto posto in graduatoria. Per la Juventus invece restano 12 i punti di distacco dalla quarta piazza, mentre sono 5 i punti che dividono i bianconeri dall’Atalanta.

Ecco la classifica aggiornata: Napoli 65; Inter 50; Lazio 48; Milan 47; Roma 44*; Atalanta 42; Juventus 35 (-15)*; Bologna 35*; Udinese 32; Monza 32; Torino 31*; Fiorentina 31; Empoli 28; Sassuolo 27*; Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 21; Verona 18; Cremonese 12*; Sampdoria 12