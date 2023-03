Inter, Inzaghi torna a vincere: 2-0 al Lecce e secondo posto blindato

L’Inter torna a vincere dopo la sconfitta nell’ultima di campionato col Bologna, e sale in classifica. La cronaca del match contro il Lecce.

Torna a vincere l’Inter, in un momento molto delicato della sua stagione. 2-0 sul Lecce a San Siro, nel match appena concluso, posticipo del tardo pomeriggio della 25a giornata della Serie A 2022/2023. Partita controllata dai nerazzurri di Simone Inzaghi fin dal calcio d’inizio, imponendo il proprio ritmo e la loro maggiore capacità tecnica e atletica.

Dopo 20 minuti la prima occasione, con un calcio d’angolo per i nerazzurri che permette a Dzeko di arrivare a staccare di testa. Giusta la scelta di tempo, ma la palla sfiora solamente il palo alla sinistra di Falcone. Poco prima della mezz’ora l’Inter reclama per un calcio di rigore: Calhanoglu batte una punizione e Hjulmand tocca col braccio in area. L’arbitro Manganiello non ravvede alcuna infrazione, ma secondo Marelli era rigore e ammonizione.

Poco male per l’Inter, che un paio di minuti dopo trova il gol del vantaggio grazie a Mkhitaryan. Grande azione di Gosens, oggi in grande spolvero, che passa a Barella; l’ex Cagliari finta e serve l’armeno, che mette la palla sotto l’incrocio. Il Lecce prova a reagire ma si affida solo ai tiri dalla distanza, senza creare problemi a Onana. Al 53’, l’Inter raddoppia: Barella lancia Dumfries sulla destra, che serve il pallone in area, dove Lautaro Martinez anticipa Umtiti e chiude la partita.

Vittoria importante per l’Inter: torna seconda in solitaria

I cambi per entrambe le squadre non alterano l’equilibrio. Simone Inzaghi si limita a qualche cambio per far riposare i suoi ragazzi, facendo uscire i due goleador di giornata: al loro posto Brozovic e Lukaku, ancora in cerca della forma migliore. Entrano poi anche D’Ambrosio per Dumfries e Gagliardini per Calhanoglu. Al fischio finale, meritati applausi per Gosens.

Risultato molto importante per l’Inter, che vincendo si riavvicina al Napoli, sconfitto venerdì in casa dalla Lazio. La distanza dalla capolista resta ancora ragguardevole (15 punti), ma intanto i nerazzurri blindano il secondo posto grazie alla sconfitta del Milan con la Fiorentina. L’Inter torna a +3 sui cugini, e resta a +2 sulla Lazio, rinsaldando la sua posizione nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.