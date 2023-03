Biasin: “Niente alibi, la Juve è migliorata dopo il -15”

Arrivano le parole del giornalista Fabrizio Biasin sulla stagione della Juventus e, più nello specifico, sulla sconfitta contro la Roma

La Juventus ha perso contro la Roma allo stadio Olimpico, decisivo il gol di Mancini. I bianconeri hanno anche concluso in dieci la partita dopo l’espulsione di Moise Kean, che ha tirato un calcione al difensore giallorosso dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. La sconfitta del Bologna sul campo del Torino, però, tiene la squadra di Massimiliano Allegri al settimo posto. Il distacco dal quarto posto è di dodici punti. L’allenatore bianconero aveva dichiarato che “arrivare in Champions in queste condizioni è come vincere tre scudetti”.

Tuttavia, sulla ‘testa’ della Juve grava una penalizzazione pesantissima di quindici punti. Il club bianconero ha fatto il ricorso e attende la risposta del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Nel frattempo, sono arrivate le parole del giornalista Fabrizio Biasin, molto vicino al mondo Inter, riguardo l’argomento penalizzazione utilizzato come alibi per le sconfitte della Juventus.

Juventus, le parole di Biasin sulla penalizzazione

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato nel corso di Calciomercato.it in onda su TV Play: “La penalizzazione non deve diventare un alibi per la Juve. Ha un peso, certo, ma non è che la sconfitta con la Roma è arrivata per il -15 e prima faceva un grande calcio. Anzi, i bianconeri hanno migliorato il loro livello proprio dopo aver ricevuto la penalizzazione”. Poi prosegue: “Qualcuno può dire che Rabiot non segna perché era distratto. Quella di Allegri è una squadra che ha qualche picco, ma non incanta col gioco. Non è una squadra che ha bisogno di alibi”. Parole chiare, che mettono in evidenza le difficoltà della Juventus anche prima della penalizzazione sul gioco e i risultati. E infatti Allegri è stato eliminato dalla fase a gironi di Champions League.

Non solo nel percorso in Champions, la Juventus ha avuto difficoltà anche il campionato prima del -15. E’ chiaro, in ogni caso, che non è semplice giocare con una grave penalizzazione in classifica. C’è attesa per capire l’esito del ricorso per il processo plusvalenze, ma anche per gli altri due filoni indagini: la manovra stipendi e il processo plusvalenze bis. Nel frattempo, Allegri prepara le prossime due sfide all’Allianz Stadium: quella col Friburgo in Europa League e con la Sampdoria in campionato. Andare avanti in Europa è uno degli obiettivi del club.