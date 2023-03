Milan, fidati di Nesta: “Il duello con Kane? Thiaw diventerà importante…”

Il Milan alla vigilia della super sfida di Champions League contro il Tottenham. La leggenda Alessandro Nesta tranquillizza i tifosi sul momento di Thiaw.

Vigilia a dir poco particolare per il Milan di Stefano Pioli. Domani i rossoneri si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di Champions League contro il Tottenham, partendo dal fragile vantaggio di 1-0 dell’andata. Una gara delicata per il Diavolo, che in Europa proverà subito a reagire e a mettersi alle spalle il pesante passo falso di Firenze. E che soprattutto proverà a raggiungere un traguardo che manca da oltre un decennio.

Ripartire, tuttavia, non sarà semplicissimo. Anche perché di fronte ci sarà ben altro Tottenham rispetto a quello battuto in casa tra le mura di San Siro. La formazione di Antonio Conte vorrà fare bella figura dinanzi al proprio pubblico, soprattutto il bomber Harry Kane. L’attaccante inglese proverà a griffare la rimonta e la qualificazione dei suoi compagni, ma fermarlo sarà compito della difesa del Milan. E in particolare del giovane e promettente Malick Thiaw. Su di lui, la leggenda rossonera Alessandro Nesta non ha mostrato troppi dubbi.

Milan, niente paura di Kane: Nesta tranquillizza i tifosi su Thiaw, le sue parole sono al miele

L’ex colonna difensiva del Milan ha voluto rassicurare i tifosi sulla tenuta e sulla crescita del giovane ‘collega’. E ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha dichiarato: “Thiaw si è fatto trovare pronto, è un buon giocatore.Merito del percorso fatto nel tempo con l’allenatore: ho sentito rimproverare il fatto di non averlo messo prima ma per me ci sta. Quando si forza, e De Ketelaere ne è la dimostrazione, spesso non è la cosa giusta. A Thiaw un lungo periodo di lavoro ha dato ragione: oggi è affidabile, solido, strutturato”.

Poi sulla sua crescita al Milan, l’ex Nesta continua scommettendo sul giovane Thiaw: “Certo, deve ancora crescere molto, ma il profilo è giusto. È stato pagato poco e diventerà importante per gioco e valore”. Infine sul duello con Kane: “Deve essere attentissimo, non lasciarsi distrarre nemmeno per un attimo. In Champions non perdonano niente, è una competizione spietata”.