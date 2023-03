Inter occhio a Trump: le parole che spiazzano il mondo nerazzurro

La frase che ha riguardato l’Inter, specie in un momento in cui non si comprende bene cosa accadrà per la società, ha spiazzato i più.

L’Inter sta vivendo una stagione non propriamente lineare. Perché dopo buone prestazioni con le grandi squadre, spesso e volentieri i nerazzurri stanno cadendo con le più piccole. E hanno così perso di rimando diversi punti importanti in classifica di Serie A. In tutto ciò, poi, è arrivata anche una frase su Donald Trump che ha spiazzato i più.

L’Inter procede lungo il suo percorso, fatto in questa stagione di alti e bassi. Dopo aver ritrovato la vittoria in casa contro il Lecce, i nerazzurri dovranno affrontare Spezia e poi in Champions League il Porto. Nel frattempo, poi, è arrivata una dichiarazione che ha spiazzato.

Dichiarazione arrivata da parte di Joe Tacopina, che è stato di recente assunto da Donald Trump come suo avvocato. Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Italian Football Podcast’, il presidente della Spal ha parlato così proprio di Trump. Riferendo una frase che nessuno si sarebbe mai aspettato, neppure a mo’ di scherzo com’è stata.

Tacopina e la frase in cui Trump è associato all’Inter: il patron della Spal non si trattiene

Il numero uno della Spal, Joe Tacopina, ha perciò stuzzicato l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. E nel discorso rilasciato a ‘Italian Football Podcast’ è rientrata a sorpresa anche l’Inter dell’attuale presidenza Zhang: “Se lo sfidassi e gli dicessi ‘non vincerai mai niente con l’Inter’, allora probabilmente comprerebbe l’Inter per dimostrarmi che mi sbagliavo!”.

L’italo-americano ha poi continuato: “Il golf è molto di più la sua passione, ma il calcio un po’ gli piace. Non è un appassionato tifoso di calcio, ma ne capisce e gli piace lo sport. Abbiamo avuto alcune discussioni sulla Spal, sa che sono qui. Mi ha chiamato l’altro giorno mentre ero allo stadio. Mi ha chiamato subito dopo che abbiamo segnato un gol”.

E poi Tacopina, sempre in modo scherzoso, ha concluso: “Abbiamo segnato tipo quattro gol in tutto l’anno, quindi Dio non voglia che mi goda uno dei nostri gol per più di 35 secondi! Ma va bene, è normale quando rappresenti qualcuno come il presidente