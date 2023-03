Juve, che frecciata per Vlahovic: “Non è sereno e ha problemi a livello tecnico”

La Juve di Massimiliano Allegri sta vivendo un ottimo momento di forma, ma bisogna registrare una ‘frecciata’ indirizzata a Dusan Vlahovic.

La Juventus di Massimiliano Allegri, in attesa dell’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti voluta dalla Corte d’Appello della FIGC, sta ottenendo degli ottimi risultati sia in Italia che in Europa.

I bianconeri, infatti, arrivano da ben tre vittorie consecutive: Spezia e Torino in campionato e Nantes nel match di ritorno del play-off di Europa League. Se il successo contro i liguri è arrivato dopo una gara abbastanza sofferta, quelli contro i francesi e la squadra di Ivan Juric sono giunti dopo due ottime prestazioni fornite dalla squadra guidata da Massimiliano Allegri.

La Juventus, in attesa della gara di andata dell’ottavo di finale di Europa League contro i tedeschi del Friburgo di giovedì prossimo, è ora attesa da un’altra gara molto difficile. La ‘Vecchia Signora’, domenica prossima sarà infatti in scena allo Stadio Olimpico per sfidare la Roma di José Mourinho. Tuttavia, al netto di questo ottimo momento dei bianconeri, in casa juventina bisogna registrare una ‘frecciata’ indirizzata a Dusan Vlahovic.

Juve, la ‘frecciata’ di Fabrizio Ravanelli per Dusan Vlahovic: “Deve cercare di migliorare la sua condizione fisica, è frenetico”

Fabrizio Ravanelli, ex storico attaccante della ‘Vecchia Signora’, ha infatti parlato così del centravanti serbo ai microfoni ufficiali di ‘Radio Bianconera’: “Non è sereno ed ha alcuni problemi a livello tecnico. Deve cercare di migliorare la sua condizione fisica, ma deve essere soprattutto sereno con sé stesso. A volte, invece, lo vedo frenetico”.

L’ex giocatore della Juventus ha poi continuato il suo intervento: “La squadra di Massimiliano Allegri sta dimostrando di avere una continuità che, tranne il Napoli, le altre non hanno. Cosa posso dire sulle condizioni di Paul Pogba? Credo che giocare dall’inizio contro la Roma sia un po’ prematuro, visto che il ritmo di questa partita saranno molto alti. Potrebbe essere inserito nel corso della seconda frazione di gara”.