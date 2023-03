“Come si fa…”: Roma-Juventus, la sentenza che fa sorridere Allegri

La Juventus scenderà questa sera in campo contro la Roma: sarà Mourinho vs Allegri. Proprio su quest’ultimo sono arrivate parole chiare.

La Juventus, dopo la vittoria ottenuta contro il Torino nel Derby della Mole, scenderà questa sera in campo allo Stadio Olimpico per affrontare la Roma di José Mourinho (che siederà regolarmente in panchina). Nel frattempo sono arrivate parole che faranno piacere al tecnico bianconero.

Questa sera, all’Olimpico, sarà Roma vs Juventus. Ma anche Massimiliano Allegri vs José Mourinho. Big match, quindi, tra due grandi allenatori che ce la metteranno tutta, da una parte e dall’altra, per ottenere la vittoria.

Nel mentre poi sono arrivate anche dichiarazioni che elogiano il lavoro svolto proprio da Allegri e non solo il suo. Parole volte a difendere sono infatti arrivate anche per Wojciech Szczesny. Ecco perciò cos’ha riferito l’ex preparatore del portiere bianconero, Guido Nanni.

Juventus, parole al miele sul lavoro di Allegri e non solo: la difesa a spada tratta anche per Szczesny

L’ex preparatore di Wojciech Szczesny, Guido Nanni, ha parlato del giocatore e non solo ai microfoni di ‘BianconeraNews.it’. Il preparatore dei portieri non ha mai messo in dubbio le qualità dell’estremo difensore bianconero e per questo ha affermato: “Io non capisco il perché delle critiche. L’ho sempre continuato a seguire. Per me è tra i migliori portieri in circolazione attualmente. Non ho mai notato cali così vistosi francamente”.

E poi da parte di Nanni sono arrivate anche le dichiarazioni che faranno sorridere il tecnico della Juventus. Perché su Massimiliano Allegri ha affermato: “Ma come si fa a discutere Allegri? Ha sempre risposto sul campo con i trofei che ha vinto. Guardatelo ora: in una situazione così complicata, con la penalizzazione e tutto il resto intorno, è riuscito a fare quadrato, a compattare il gruppo e a portare a casa risultati concreti”.